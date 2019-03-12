Медведчук предупредил об опасных последствиях закона о языке для украинских чиновников

Принятие закона о госязыке лишит русский и другие языки национальных меньшинств защиты, которые предусмотрены конституцией страны, а также отнимет у говорящих на русском языке украинцах право занимать госдолжности, заявил председатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«По сути, во всех сферах публичных отношений (в предложенном законопроекте 41 позиция) исключаются защита русского языка и его использование русскоговорящими этническими украинцами, это же касается и языков других национальных меньшинств», – передает слова Медведчука РИА «Новости».

Он добавил, что закон лишит русскоговорящих украинцев и представителей других национальных меньшинств Украины права занимать государственные должности при отсутствии сертификата о знании украинского языка.

«Является очевидным, что предусмотренное законопроектом экзаменационное инспектирование на предмет знания украинского языка будет иметь далеко идущие последствия – русскоязычные этнические украинцы, по сути, не будут допущены к управлению государственными делами», – отметил Медведчук.

По его словам, принятие этого закона несвоевременно, нормы его являются «попыткой тотального администрирования использования языков и ассимиляции русскоговорящих этнических украинцев и других национальных меньшинств», хотя они составляют 40% украинской нации.

«Проект закона предполагает контрольные функции уполномоченного по защите государственного языка – проведение сыскных мероприятий с привлечением Национальной полиции Украины для административного репрессирования граждан, допускающих использование неукраинского языка при общении, по сути, во всех публичных местах и сферах деятельности (исключение – собственное обособленное жилище)», – отметил он.

Медведчук напомнил, что в конституции Украины гарантирована защита русского и других языков нацменьшинств.

По его словам, предложенные законом нормы носят в основном дискриминационный характер и нарушают положения статей 10, 11 и 12 Конституции Украины, передает ТАСС.

Кроме того, указал он, законопроект не соотносится с ратифицированными Украиной Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября 1992 года, Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 года и Международным пактом о гражданских и политических правах от 19 октября 1973 года.

Политик считает, что закон – это очередная манипуляция, связанная с избирательным процессом, из-за которой возможна реальная угроза «раскола по этноязыковому признаку».

Законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Рада приняла в первом чтении 4 октября прошлого года. По нему необходимо использовать только украинский язык, а следить за его исполнением должны «языковые инспекторы». 28 февраля Верховная рада приступила к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Его проект будут рассматривать на пленарной неделе с 12 по 15 марта.

В ОБСЕ призывали привести этот законопроект к международным стандартам.