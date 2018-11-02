В ОБСЕ дали оценку законопроекту о госязыке на Украине

Принятый на Украине в первом чтении законопроект о государственном языке нужно привести к международным стандартам, заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

Заньер сказал, что данный закон «не принят, он только прошел первое чтение». По мнению ОБСЕ, «закон перед окончательным принятием должен быть приведен в соответствие с международными стандартами, должно пройти обсуждение с (национальными) меньшинствами», передает РИА «Новости».

Комиссар выразил надежду, что Киев будет двигаться в этом направлении. Также отмечено, «что в законопроекте содержится, своего рода, оттенок принуждения в виде инспекций, штрафов». Такой подход обычно не рекомендуется.

Заньер указал, что «законодательство, касающееся языка, должно быть чем-то естественным, оно должно содержать сбалансированную языковую политику, которой удалось достичь, скорее, за счет позитивных средств и стимулов».

Потому в этом вопросе ведется дискуссия с властями Украины.

Инициаторы законопроекта о госязыке считают его основной задачей развития украинского языка как «самобытного языка титульной нации»; по их мнению, закон необходим для укрепления национального самосознания украинцев и сохранения национальной культуры, традиций, обычаев, исторической памяти украинской нации.

Документ регулирует применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на территории страны. Исключением будет только частное общение и совершение религиозных обрядов.

Также устанавливается круг лиц, которые обязаны свободно владеть украинским языком. Эта норма коснется не только высшего руководства – президента, премьера, членов кабмина и депутатов, но и педагогов, медицинских работников, адвокатов и нотариусов.

Устанавливается обязательное использование украинского языка и чиновниками во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения. Депутаты намерены даже обязать сотрудников органов госвласти использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на украинском языке.

Сайты, страницы в соцсетях госорганов, предприятий и государственных СМИ должны будут вестись на украинском языке.

Использование украинского языка планируется сделать обязательным в судебном процессе, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведении референдумов.

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