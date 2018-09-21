Киев собрался лишить русский язык особого статуса в Донецкой области

Подконтрольная Киеву прокуратура Донецкой области потребовала отменить решение областного совета о региональном статусе русского языка, сообщили в пресс-службе ведомства.

16 августа 2012 года Донецкий областной совет наделил русский язык статусом регионального наряду с украинским языком как государственным. В конце февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону страны норму, наделяющую русский язык статусом регионального. С этого момента закон, принятый в Донецкой области, украинскими властями считается утратившим силу.

«Донецким областным советом не принято никаких мер по отмене принятого им решения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы прокуратуры области.

В сообщении говорится, что в целях устранения «выявленных нарушений» в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск с целью признания «противоправным и недействительным указанного решения».

В 2012 году на Украине приняли закон об основах государственной языковой политики, который позволял официально использовать русский язык в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После государственного переворота в 2014 году Верховная рада признала закон утратившим силу, что спровоцировало волнения на Юго-Востоке страны.

Почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.

Добавим, что ранее на этой неделе Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи пошутила над украинскими политиками. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему не стоит удивляться решению Львовского областного совета ввести мораторий на русский язык.