Произведения на русском запретили исполнять во Львове

Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта».

За введение запрета проголосовали 57 депутатов, против – 43, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ZIK.

«Установить мораторий до момента прекращения оккупации территории Украины», – говорится в решении совета.

Предполагается, что объяснять запрет населению будет специальная рабочая группа.

Кроме того, львовские депутаты хотят предложить Раде ввести запрет на публичное воспроизведение аудиовизуальных произведений на русском языке по всей стране.

Нынешние украинские власти ведут борьбу с русским языком в стране. В сентябре школьники Украины начали учиться в так называемой новой украинской школе, предполагающей запрет обучения на языках национальных меньшинств, в том числе русского.

В августе Госкомитет телевидения и радиовещания Украины (госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны девяти российских книжных изданий в соответствии с запретом, введенным в январе 2017 года.