Украинских школьников начали обучать по новой системе

Школьники Украины начали учиться в так называемой новой украинской школе; в рамках образовательной реформы в стране утверждена новая система обучения, предполагающая запрет обучения на языках национальных меньшинств, в том числе русского, а также переход на 12-летнее школьное образование.

Поправки в закон об образовании были утверждены президентом Украины Петром Порошенко 25 сентября 2017 года. С сентября 2018 года преподавание полностью переводится на украинский язык в средних и старших классах, а также в высших учебных заведениях. С 2020 года на украинский язык перейдет весь процесс обучения в школе, передает ТАСС.

Для «новой украинской школы» в минобразования Украины разработали новую систему оценки. Планируется делать акцент не на ошибки и результат, а на весь процесс обучения. Классическая система оценивания появится только в третьем классе, до этого успехи ребенка будут отображаться в специальном «свидетельстве достижений» в описательной форме. Уроки в первом классе будут длиться не дольше 30-40 минут, а обучение будет осуществляться преимущественно в игровой форме. Учебные классы должны быть разделены на специальные зоны: учебную, интерактивную, игровую, творческую, а также живой уголок, зону отдыха, библиотеку.

Большая часть нововведений коснется только нынешних первоклассников, в дальнейшем они будут обучаться в условиях реформы. Когда они пойдут в четвертый класс, в 2022 году, новые правила коснутся средней школы, а в 2027 году изменятся стандарты преподавания в старших классах.

По словам министра образования Украины Лилии Гриневич, в результате реформы школа станет «не только местом, где детям дают знания, а местом, где ребенку дадут умение самореализовываться и справляться со сложными проблемами».

Украинское правительство оптимистично настроено по отношению к школьной реформе, однако оппозиция назвала «новую украинскую школу» псевдореформой. Так, депутат Верховной рады от Оппозиционного блока Наталия Королевская заявляла, что на реализацию этой инициативы направлен 1 млрд гривен (около 35,5 млн долларов), 40% от которого должны были пойти на закупку учебных материалов, 40% – на приобретение новой мебели и 20% – на новое компьютерное оборудование. Вместе с тем, по ее словам, в большинстве украинских школ – «пустые кабинеты, в которых отсутствуют даже парты». Эту проблему предлагается решать самим родителям, сказала она.

Чтобы привести учебный класс в соответствие с новыми требованиями Минобразования Украины, в школах Подольска Одесской области, например, распилили двухместные парты. Так сделали в девяти школах городах, ведь, согласно реформе, в классах должны быть одноместные парты.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что для учеников, родителей и самих учителей «новая украинская школа» – это Terra Incognita, земля неизвестная. Он пояснил, что «многие школы к этому не готовы технически – не хватает оборудования, методологически – не хватает понимания того, что делают, интеллектуально – потому что до сих пор нет учебников». По его мнению, с точки зрения новой украинской школы предстоящий год будет потерян.

При этом эксперт не исключает, что с возможным изменением власти в 2019 году в стране может быть проведена очередная реформа образования. «Эти бесконечные реформы образования, которые у нас идут с начала 1990-х, настолько часты, что ни одна из них в полной мере не успевает сработать, и невозможно, соответственно, зафиксировать какие-то объективные результаты», – сказал он.

Ранее власти Одессы заявили о резком росте числа обучающихся на «мове» первоклашек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реформе образования на Украине и о том, для чего она нужна Киеву.