Украинских школьников начали обучать по новой системе

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Чем грозит мировой экономике ультиматум Трампа

США могут похоронить ВТОФото: Denis Balibouse/Reuters
Президент США Дональд Трамп выставил к ВТО целый ряд претензий. Он требует исключительного отношения к своей стране, пригрозив выходом из Всемирной торговой организации. Не лукавит ли американский президент, говоря о плохом обращении с Америкой? И что ждет мировую торговлю и Россию, если Трамп выполнит свою угрозу? Подробности...
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В Тюмени случился школьный бум

1 сентября в тюменские школы пошло рекордное число - 201 тысяча детей, радуется Александр МоорФото: Правительство Тюменской области
В День знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин. Подробности...
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Дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России

Российские космические аппараты нуждаются в защите не только от метеоритов, но и от халатности работников космической отраслиФото: Олег Урусов/РИА Новости
В разгерметизации МКС винили метеорит, но оказалось, что проблема находится на Земле. Дело в производственном браке и в вопиющем непрофессионализме работников космической отрасли, и это уже не первый подобный случай. Как минимизировать «человеческий фактор», способный поставить под вопрос технологический прорыв страны? Подробности...
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Новыми именами бригад ВСУ Порошенко шлет сигнал Москве, Минску и Будапешту

Переименование бригад ВСУ следует в русле украинских попыток заиметь собственную воинскую славу, никак не связанную с «совками и москалями»Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Сразу нескольким бригадам ВСУ присвоены почетные звания с потерей советских регалий и закреплением новых – в духе «самостийности». В ряде случаев это похоже на анекдот, но главнокомандующий Петр Порошенко вполне серьезен в намерении воспеть «боевой путь украинцев» и в очередной раз уколоть Москву, а заодно белорусов, поляков, венгров, чехов и словаков. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Массовый культ поклонников бога по имени «Успешный Успех»

Елена Жосул, советник председателя Синодального информационного отдела
Менеджеры бизнес-школы, которая привозила в Россию Роббинса, накануне обрывали мой мобильный с иеговистской страстью. Ну кто-нибудь из маститых религиоведов уже проанализирует его, в конце-то концов? Подробности...
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Война без правил у российских границ

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы как-то привыкли считать, что бесцеремонная линия Запада в отношении Украины с середины 2000-х годов стала результатом недооценки того, насколько серьезной окажется российская реакция. А почему бы не предположить, что это не так? Подробности...
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Если бы «ловушки трампизма» не было, ее стоило бы выдумать

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Трамп не шел на выборы под лозунгом «Поладить с Россией любой ценой!». Его лозунгом было «Сделать Америку снова великой!». Это и привлекало в нем цапающихся друг с другом русских консерваторов. Мы тоже хотим сделать Россию снова великой. Подробности...
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Украинских школьников начали обучать по новой системе

          3 сентября 2018, 14:59

          Текст: Ольга Никитина

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          Школьники Украины начали учиться в так называемой новой украинской школе; в рамках образовательной реформы в стране утверждена новая система обучения, предполагающая запрет обучения на языках национальных меньшинств, в том числе русского, а также переход на 12-летнее школьное образование.

          Поправки в закон об образовании были утверждены президентом Украины Петром Порошенко 25 сентября 2017 года. С сентября 2018 года преподавание полностью переводится на украинский язык в средних и старших классах, а также в высших учебных заведениях. С 2020 года на украинский язык перейдет весь процесс обучения в школе, передает ТАСС.

          Для «новой украинской школы» в минобразования Украины разработали новую систему оценки. Планируется делать акцент не на ошибки и результат, а на весь процесс обучения. Классическая система оценивания появится только в третьем классе, до этого успехи ребенка будут отображаться в специальном «свидетельстве достижений» в описательной форме. Уроки в первом классе будут длиться не дольше 30-40 минут, а обучение будет осуществляться преимущественно в игровой форме. Учебные классы должны быть разделены на специальные зоны: учебную, интерактивную, игровую, творческую, а также живой уголок, зону отдыха, библиотеку.

          Большая часть нововведений коснется только нынешних первоклассников, в дальнейшем они будут обучаться в условиях реформы. Когда они пойдут в четвертый класс, в 2022 году, новые правила коснутся средней школы, а в 2027 году изменятся стандарты преподавания в старших классах.

          По словам министра образования Украины Лилии Гриневич, в результате реформы школа станет «не только местом, где детям дают знания, а местом, где ребенку дадут умение самореализовываться и справляться со сложными проблемами».

          Украинское правительство оптимистично настроено по отношению к школьной реформе, однако оппозиция назвала «новую украинскую школу» псевдореформой. Так, депутат Верховной рады от Оппозиционного блока Наталия Королевская заявляла, что на реализацию этой инициативы направлен 1 млрд гривен (около 35,5 млн долларов), 40% от которого должны были пойти на закупку учебных материалов, 40% – на приобретение новой мебели и 20% – на новое компьютерное оборудование. Вместе с тем, по ее словам, в большинстве украинских школ – «пустые кабинеты, в которых отсутствуют даже парты». Эту проблему предлагается решать самим родителям, сказала она.

          Чтобы привести учебный класс в соответствие с новыми требованиями Минобразования Украины, в школах Подольска Одесской области, например, распилили двухместные парты. Так сделали в девяти школах городах, ведь, согласно реформе, в классах должны быть одноместные парты.

          Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что для учеников, родителей и самих учителей «новая украинская школа» – это Terra Incognita, земля неизвестная. Он пояснил, что «многие школы к этому не готовы технически – не хватает оборудования, методологически – не хватает понимания того, что делают, интеллектуально – потому что до сих пор нет учебников». По его мнению, с точки зрения новой украинской школы предстоящий год будет потерян.

          При этом эксперт не исключает, что с возможным изменением власти в 2019 году в стране может быть проведена очередная реформа образования. «Эти бесконечные реформы образования, которые у нас идут с начала 1990-х, настолько часты, что ни одна из них в полной мере не успевает сработать, и невозможно, соответственно, зафиксировать какие-то объективные результаты», – сказал он.

          Ранее власти Одессы заявили о резком росте числа обучающихся на «мове» первоклашек.

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реформе образования на Украине и о том, для чего она нужна Киеву.


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