Захарова пошутила над украинскими политиками после запрета русского языка во Львове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет на использование «русскоязычного культурного продукта», принятый Львовским облсоветом.

«Как же их политики-то будут общаться? Они же украинского не знают, они вообще никакого не знают, всю жизнь на русском говорили и думали. Как им теперь во Львов-то ездить?» – цитирует RT Захарову.

По ее словам, решение облсовета связано с рабочей поездкой президента Украины Петра Порошенко во Львов.

«Теперь власти этого региона, по всей видимости, намерены продвигать эту абсолютно антиконституционную инициативу еще и в Верховную раду, чтобы распространить ее действие на территорию всей страны», – предположила Захарова.

Дипломат призвала международное сообщество отреагировать на ситуацию, которая, по ее словам, нарушает «общепринятые принципы демократии и прав человека, украинскую конституцию и международные договоры».

«Конечно, мы сожалеем, что чиновники на Украине ведут вдобавок ко всему еще и войну с языком, причем это война со своим собственным народом, и при этом не считаются ни с правом, ни с совестью, ни со здравым смыслом», – заключила Захарова.

В среду Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему не стоит удивляться решению Львовского областного совета ввести мораторий на русский язык.