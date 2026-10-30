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ExxonMobil и Chevron отменили визит в ОАЭ из-за угрозы безопасности
Reuters: Руководство ExxonMobil и Chevron отменило визит в ОАЭ
Американские компании ExxonMobil и Chevron отменили поездку генерального директора Даррена Вудса и президента по добыче Клея Неффа на нефтяную выставку ADIPEC в Объединенных Арабских Эмиратах из-за угрозы безопасности, сообщает Reuters.
Руководители должны были посетить конференцию в Абу-Даби на следующей неделе, однако компании отменили их визиты из-за опасений по поводу возможных атак США на Иран и ответных ударов со стороны Тегерана, пишет Reuters.
ExxonMobil и Chevron отказались комментировать ситуацию. Государственная энергетическая компания ОАЭ ADNOC переадресовала вопросы организатору мероприятия DMG.
В DMG заявили о сильном представительстве США на выставке, где ожидается участие более 120 американских компаний. При этом в предоставленном организаторами списке подтвержденных спикеров представители ExxonMobil и Chevron отсутствуют.
Отмечается, что ранее в октябре из-за конфликта на Ближнем Востоке несколько руководителей высшего звена энергетических компаний были исключены из расписания Всемирного нефтяного конгресса в Эр-Рияде. Мероприятие состоялось несмотря на атаки хуситов на столицу Саудовской Аравии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии.
На прошлой неделе государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco перевела сотрудников штаб-квартиры на дистанционную работу после срабатывания сигнала тревоги.
В середине месяца министерство энергетики страны сообщило об обстреле административного здания нефтяной компании в Дахране.