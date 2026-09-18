При столкновениях на границе Судана и Южного Судана погибли 26 человек

Tекст: Денис Тельманов

Не менее 26 человек погибли, 82 получили ранения в ходе столкновений на территории специального административного района Абьей, передает ТАСС. Конфликт вспыхнул на рынке Амиет, который считается одним из ключевых торговых узлов региона.

Эскалации конфликта предшествовали отдельные убийства представителей общин нгок-динка и миссерия, произошедшие 14 и 15 сентября. Эти события спровоцировали резкий рост напряженности.

Временная администрация ООН по обеспечению безопасности в Абьее (UNISFA) усилила патрулирование рынка и направила дополнительные силы для стабилизации ситуации. «Наш приоритет – предотвратить дальнейшие человеческие жертвы. Мы призываем всех лидеров общин сделать выбор в пользу диалога и содействовать мирному сосуществованию», – заявил исполняющий обязанности главы UNISFA генерал-лейтенант Ганеш Кумар Шрешта.

Миротворцы ведут переговоры с властями и лидерами общин для предотвращения новых атак.

Абьей, обладающий особым статусом, остается предметом территориального спора между Суданом и Южным Суданом. Его окончательный статус не определен с момента провозглашения независимости Южного Судана в 2011 году.

Столкновения между нгок-динка и кочевниками миссерия происходят здесь регулярно, в том числе из-за борьбы за доступ к воде и пастбищам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее при нападении на спорную территорию Абьей погибли более 50 человек.

Министерство иностранных дел России призвало к урегулированию суданского кризиса исключительно политико-дипломатическими методами.

Подразделения регулярной армии Судана очистили от боевиков три района в штате Голубой Нил.