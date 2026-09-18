Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
При подрыве смертника в Пакистане погибли 16 человек
Geo News: При подрыве смертника в Пакистане погибли 16 человек
В пакистанском городе Кохат в результате подрыва автомобиля со взрывчаткой у полицейского участка во время пятничной молитвы погибли 16 человек, сообщил портал Geo News.
Не менее 16 человек стали жертвами атаки смертника у здания полицейского участка в северном пакистанском городе Кохат, передает РИА «Новости». Трагедия произошла во время пятничного намаза.
«В результате взрыва террориста-смертника возле полицейского комплекса в Кохате во время пятничной молитвы погибли 16 человек, в том числе пять сотрудников полиции», – сообщает телеканал Geo News со ссылкой на местные власти.
Заминированный автомобиль протаранил ворота полицейского участка, после чего внутрь проникли семь вооруженных боевиков. Силовики ликвидировали шестерых нападавших, включая смертника и снайпера. Во время перестрелки в спецотделе полиции прогремел еще один взрыв, в результате которого были убиты три боевика.
Главный врач окружной больницы Кохата Тахир Али Шах уточнил, что в медучреждение доставили более 50 раненых. Взрыв серьезно повредил здание мечети рядом с полицейским комплексом, обрушилась стена.
На месте продолжается спасательная операция. Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шехбаз Шариф осудили теракт и поручили оказать пострадавшим необходимую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва террорист-смертник на заминированном автомобиле врезался в ворота полицейского комплекса.
В августе мощный взрыв прогремел рядом с полицейским участком в городе Кабал. В мае жертвами теракта у специального поезда с военнослужащими в Кветте стали 23 человека.