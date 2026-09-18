Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Путин: Поставки радиолокационных станций в России выросли почти в пять раз
Поставки радиолокационных станций в России увеличились почти в пять раз, и в 2,5 раза возросли объемы передачи бронетанкового вооружения, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин сообщил о кратном увеличении поставок радиолокационных станций и бронетанкового вооружения для нужд армии. В частности, по его словам, поставки радиолокационных станций в России увеличились почти в пять раз. Кроме того, в 2,5 раза возросли объемы передачи бронетанкового вооружения, пишет РИА «Новости».
«Почти в 5 раз выросли поставки радиолокационных станций, в 2,5 раза – бронетанкового вооружения», – сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград отличившимся работникам оборонно-промышленного комплекса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белгородской области выделили один миллиард рублей на закупку радиолокационных станций.
В августе заместитель министра обороны Александр Санчик отчитался о пятикратном росте поставок вооружения с начала спецоперации.
Ранее президент России заявил о кратном увеличении производства бронетанковой техники.