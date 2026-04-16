Ратификация Россией Конвенции ООН по киберпреступности запланирована на 2027 год
Российская сторона планирует официально ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности по правительственному поручению в 2027 году, сообщил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.
Сейчас профильные специалисты различных ведомств ведут активную подготовку в рамках специально созданной рабочей группы. «Мы идем неплохими темпами. Нам поставлена задача правительством Российской Федерации выйти на ратификацию в 2027 году. Для вступления договора в силу требуются 40 ратификаций (государствами)», – приводит слова Люкманова РИА «Новости».
Дипломат добавил, что отечественные эксперты регулярно обмениваются законодательным опытом с развивающимися странами. Эти усилия направлены на преодоление технологического неравенства и эффективную борьбу с преступностью в информационной сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России объявило о старте процедуры ратификации Конвенции ООН против киберпреступности. Президент Владимир Путин назвал подписание данного документа историческим событием. Премьер-министр Михаил Мишустин осенью утвердил предложение о присоединении страны к этому международному договору.
Документ получил одобрение Генассамблеи ООН в конце 2024 года, а осенью 2025 года прошел процедуру подписания в Ханое. Сейчас к конвенции присоединились 75 государств. Соглашение призвано защитить цифровой суверенитет стран и остановить незаконный перехват данных.