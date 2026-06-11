Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
При наезде автомобиля в Нидерландах погибли двое детей и взрослый
В нидерландской провинции Зеландия автомобиль на большой скорости въехал в группу школьников-велосипедистов, в результате чего скончались двое детей и один взрослый.
Трагический инцидент произошел на автодороге в районе населенного пункта Терхоле на юго-западе страны, передает региональный телеканал Omroep Zeeland. Машина врезалась в группу детей, которые находились в школьной поездке в сопровождении взрослых.
Жертвами аварии стали двое несовершеннолетних и один сопровождающий. Еще четверо школьников получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Бельгии и Нидерландов, включая клиники Гента и Антверпена, а также центр Университета имени Эразма Роттердамского.
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств трагедии и призвали очевидцев поделиться любой информацией. В Мидделбурге уже развернут региональный оперативный штаб, а руководство школы оповестило родителей учеников о случившемся. Личность водителя и причины наезда в настоящее время устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года автомобиль протаранил толпу людей в нидерландском городе Нюнспет. Летом прошлого года машина въехала в группу школьников около немецкого Кельна. Накануне водитель иномарки насмерть сбил выбежавшего на дорогу ребенка на западе Москвы.