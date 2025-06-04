Автомобиль въехал в группу детей возле Кельна, ранены два школьника

Tекст: Мария Иванова

Автомобиль въехал в группу школьников в городе Хюрт неподалеку от Кельна, в результате происшествия пострадали два ребенка, передает Bild. По данным издания, один из школьников получил тяжелые травмы и находится в тяжелом состоянии.

Представитель местной полиции заявил: «Мы исходим из того, что произошел несчастный случай». Правоохранительные органы отмечают, что на данный момент нет свидетельств того, что водитель действовал умышленно, отмечает ТАСС.

Причины аварии устанавливаются, полиция продолжает расследование на месте происшествия.

Ранее водитель в Японии признался в намерении убить школьников, на которых он наехал.

В марте в Германии машина въехала в толпу людей, что привело к гибели одного человека. А в Мюнхене в результате наезда автомобиля на демонстрантов пострадали более 20 человек.