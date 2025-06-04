Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Автомобиль въехал в группу детей возле Кельна, ранены два школьника
В городе Хюрт рядом с Кельном автомобиль наехал на группу школьников, в результате чего два ребенка получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Автомобиль въехал в группу школьников в городе Хюрт неподалеку от Кельна, в результате происшествия пострадали два ребенка, передает Bild. По данным издания, один из школьников получил тяжелые травмы и находится в тяжелом состоянии.
Представитель местной полиции заявил: «Мы исходим из того, что произошел несчастный случай». Правоохранительные органы отмечают, что на данный момент нет свидетельств того, что водитель действовал умышленно, отмечает ТАСС.
Причины аварии устанавливаются, полиция продолжает расследование на месте происшествия.
Ранее водитель в Японии признался в намерении убить школьников, на которых он наехал.
В марте в Германии машина въехала в толпу людей, что привело к гибели одного человека. А в Мюнхене в результате наезда автомобиля на демонстрантов пострадали более 20 человек.