Наехавший на школьников водитель в Японии признался в намерении убить детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина, совершивший наезд на группу школьников в японском городе Осака, заявил полиции, что намеренно хотел убить детей, передает РИА «Новости». Агентство Киодо приводит слова задержанного: «Мне все опротивело. Хотел на машине задавить школьников и убить». Задержанному водителю 28 лет, его обвиняют в покушении на убийство.

Как уточнил телеканал NHK, дети выходили из школы, когда на них наехал автомобиль. Семь школьников получили травмы, но все находятся в сознании.

Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия и берет показания у задержанного водителя, чтобы установить все детали случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белграде водитель BMW въехал в толпу людей на митинге, в Германии автомобиль совершил наезд на группу людей, в результате чего погиб один человек, а в Мюнхене после наезда машины на демонстрантов пострадали более двадцати человек.