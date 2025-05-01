Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.0 комментариев
Наехавший на школьников водитель в Японии признался в намерении убить детей
В Осаке мужчина умышленно въехал в группу школьников у школы, в результате чего семеро детей получили травмы, но остались в сознании.
Мужчина, совершивший наезд на группу школьников в японском городе Осака, заявил полиции, что намеренно хотел убить детей, передает РИА «Новости». Агентство Киодо приводит слова задержанного: «Мне все опротивело. Хотел на машине задавить школьников и убить». Задержанному водителю 28 лет, его обвиняют в покушении на убийство.
Как уточнил телеканал NHK, дети выходили из школы, когда на них наехал автомобиль. Семь школьников получили травмы, но все находятся в сознании.
Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия и берет показания у задержанного водителя, чтобы установить все детали случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белграде водитель BMW въехал в толпу людей на митинге, в Германии автомобиль совершил наезд на группу людей, в результате чего погиб один человек, а в Мюнхене после наезда машины на демонстрантов пострадали более двадцати человек.