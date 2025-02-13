При наезде автомобиля на толпу в Мюнхене пострадали более 20 человек

Водитель в Мюнхене умышленно направил автомобиль в демонстрантов, ранены 20 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате инцидента в Мюнхене, когда автомобиль умышленно въехал в толпу, пострадали по меньшей мере 20 человек, включая детей, передает ТАСС. Известно, что двое из пострадавших получили серьезные увечья. Водитель автомобиля был задержан на месте происшествия.

По данным газеты Bild, после наезда на место происшествия прибыла скорая помощь, которая занялась пострадавшими. Очевидцы, на которых ссылается радиостанция BR, отмечают, что автомобиль был намеренно направлен в толпу демонстрантов. Они также сообщают, что полиция, предположительно, открыла огонь по одному из предполагаемых злоумышленников.

По словам очевидцев, один из злоумышленников был ранен и увезен с места происшествия на носилках. Детали произошедшего продолжают выясняться, на месте работают правоохранительные органы и службы экстренной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мюнхене автомобиль совершил наезд на группу людей, в результате чего несколько человек получили травмы, однако причины инцидента остаются неизвестными.