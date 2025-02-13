Автомобиль в Мюнхене сбил группу людей

В Мюнхене автомобиль сбил группу людей, несколько человек получили травмы

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Мюнхене произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль сбил группу людей, сообщает ТАСС. В результате инцидента несколько человек получили ранения. Причины, по которым автомобиль наехал на людей, пока остаются неизвестными.

Происшествие случилось всего в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности. Ожидается, что на этом мероприятии, открытие которого запланировано на пятницу, примут участие такие видные политики, как канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В настоящее время полиция продолжает выяснять детали и обстоятельства данного инцидента. Подробности о количестве пострадавших и их состоянии пока не сообщаются. Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный ножом водитель наехал на группу людей в Гейдельберге и попытался скрыться с места происшествия, в результате чего пострадали три человека, а злоумышленник был ранен полицией. Также сообщалось, что в Германии водитель сбил группу детей намеренно.