Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
В Крыму решили возобновить работу «Артека» для детей из Крыма и Севастополя
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, разрешающий возобновить прием местных детей в международный детский центр «Артек» после длительного перерыва.
Международный детский центр возобновит прием детей, проживающих в Крыму и Севастополе, соответствующий указ подписал Аксенов, передает РИА «Новости».
«Действие пункта 1 указа не распространяется на прием и размещение детей (групп детей), зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Международный детский центр «Артек», – говорится в документе.
«Артек» является крупнейшим детским центром в мире. В 2016 году, после перехода под российскую юрисдикцию, он подтвердил членство в Международной ассоциации детских лагерей.
Учреждение, основанное в июне 1925 года, расположено на южном берегу Крыма и находится в ведении Министерства просвещения России.
В августе глава Крыма Сергей Аксенов продлил мораторий на работу детских санаториев до конца года.
В конце июня Минпросвещения завершило вывоз школьников из международного лагеря.
Позже ведомство организовало возврат денежных средств за неиспользованные коммерческие путевки.