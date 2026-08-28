Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.2 комментария
Герой России Грунис заявил о неизбежном достижении целей СВО
Генерал-майор Грунис сообщил о грядущем выполнении всех целей спецоперации
Все цели специальной военной операции будут достигнуты, заверил командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис, удостоенный звания Героя России.
Командир четвертой мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис выразил уверенность в успешном завершении специальной военной операции, передает ТАСС.
Военнослужащий, удостоенный звания Героя России, подчеркнул значимость усилий своих подчиненных.
«Соединение, которым командую, высоко было отмечено верховным главнокомандующим. Это полностью заслуга коллектива, который героически выполнял поставленные задачи», – заявил офицер на видеозаписи, опубликованной Министерством обороны.
Генерал-майор также выразил огромную благодарность командному составу и всем военнослужащим бригады за проделанную масштабную работу. Он добавил, что все поставленные цели спецоперации обязательно будут достигнуты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле генерал-майор Антон Грунис доложил президенту Владимиру Путину о прорыве обороны противника в Константиновке.
Командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил успешные действия бойцов четвертой мотострелковой бригады.