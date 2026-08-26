Зеленский бросает на удержание Славянска и Краматорска последние козыри

Зеленский на фоне стелы Запорожье (что само по себе – добрый знак) решил усилить Донецкое направление. По крайней мере, так это подается украинскому охлосу. Денис Прокопенко и Андрей Билецкий ( внесен в реестр террористов и экстремистов)возглавят две обновлённые группировки в районе Славянска и Краматорска. Оба – из «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Оба только что получили «Золотые звезды» Героев Украины. И оба брошены на последний крупный рубеж, который у ВСУ ещё остался в Донбассе.

Символизм тут не спрятан, а выставлен напоказ. Билецкий – основатель «Азова», идеолог бренда с 2014 года. Прокопенко – комбат, сдавший Мариуполь и вышедший из «Азовстали» по обмену, чтобы два года ездить по западным столицам как живой экспонат. Теперь обоих ставят на группировки. Это уже оперативный уровень.

Читать назначение стоит не как военное решение, а как политическое. У Зеленского на этом участке фронта проблема не в нехватке комбригов. Проблема в мотивации личного состава. И вот тут в дело идёт бренд «Азова»: узнаваемый, идеологически заряженный, годный для медийной картинки. Ставка на «штурмовых генералов» – это не столько тактика, сколько попытка продать украинцам и западным спонсорам образ несгибаемости через два раскрученных лица.

Военного смысла в решении меньше. Что изменит Билецкий под Славянском без резервов, без превосходства в воздухе, без устойчивой логистики? Разве что жёстче удерживать позиции ценой личного состава – почерк «Азова» именно такой.

Есть и обратная сторона. Концентрация двух самых раскрученных бригадных генералов на одном направлении – это фактически ставка ва-банк. Если Славянско-Краматорская агломерация начнёт сыпаться при живых Билецком и Прокопенко у руля, рухнет и последний миф о непобедимом «Азове». Зеленскому тогда нечем будет прикрыть провал – все козыри уже выложены на стол.

Рискну предположить: Киев готовится не к обороне ради обороны, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска любой ценой – ради переговорной позиции и западных траншей. Сигнал адресован не столько фронту, сколько Вашингтону и Брюсселю: смотрите, мы ставим лучших.

Проблема в том, что на войне бренд не держит рубеж – его держат люди. А это, пожалуй, пока единственный ресурс, который Запад Киеву обеспечить не может.

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