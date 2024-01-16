Выборы-2024: Голосование определит того, кто примет парад на Крещатике

Военкор Александр Коц: Если военные и жители новых регионов находят возможность проголосовать, то и остальные должны

Tекст: Олег Исайченко

«Право голосовать – одно из основополагающих прав российских граждан. И этим правом непременно необходимо воспользоваться, тем более что выборы президента происходят не каждый год», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомолки», член СПЧ.

«У нас в стране некоторые любят говорить, что их личный голос ничего не изменит, а все решения принимаются на высоком государственном уровне. Между тем именно на участках граждане делегируют тому или иному кандидату полномочия предпринимать какие-то шаги», – объясняет собеседник.

«В целом выборы президента определяют не только вектор внутреннего развития страны, но и ее внешнеполитический контур. А время сейчас непростое. И, на мой взгляд, даже после успешного окончания СВО нас еще какое-то время будет «потряхивать», в том числе в информационном пространстве», – убежден эксперт.

«Поэтому нам всем необходимо прийти на избирательные участки и отдать голос за того кандидата, который способен не только удержать страну в стабильном состоянии, но и направить ее далее вперед. Более того, я убежден, что сейчас не то время, чтобы претенденты пытались стать кандидатами в президенты просто в целях самопиара», – полагает собеседник.

«Лучше те деньги, которые планируется направить на такие пиар-цели, перенаправить на нужды фронта. И тем самым сделать поистине полезное и важное дело», – говорит он. Кроме того, в контексте СВО голосование определит того, «кто должен принять парад на Крещатике».

«Также отмечу, что сегодня практически не остается шанса на отговорку, почему тот или иной гражданин не идет на выборы. Во-первых, голосование будет длиться несколько дней. Во-вторых, будет возможность проголосовать дистанционно. И в-третьих, если уж наши бойцы и жители новых регионов находят возможность поучаствовать в волеизъявлении, то и остальным стоит последовать этому примеру», – призывает военкор.

«Кроме того, я сам неоднократно принимал участие в голосовании, находясь при этом в командировке. Например, это было на территории Сирии и Афганистана. Несмотря на огромное количество задач, которые тогда приходилось решать, я находил возможность исполнить свой гражданский долг», – заключил Коц.