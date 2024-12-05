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    Катастрофа в Сирии набирает обороты
    5 декабря 2024, 18:35 Мнение

    Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    Александр Коц Александр Коц

    специальный корреспондент «Комсомольской правды»

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    Дамаск официально подтверждает уход из Хамы. Город, который за 13 лет ни разу не был под контролем бармалеев, сдали практически без боя. Аргументировав это заботой о мирных гражданах и нежеланием ввязываться в городские бои.

    Ну да, как будто террористы в поле позовут раз на раз махаться, кто сильнее. Оставление Хамы иллюстрирует всю глубину деградации сирийской силовой машины.

    Ставки повышаются. Не думаю, что турки и британцы рассчитывали на такой оглушительный успех. Скорее всего, планировали создать для нас точку напряжения, на которую мы отвлечем часть своих ресурсов. Но теперь угроза нашим базам в Тартусе и Хмеймиме становится не иллюзорной.

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации баз. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится. Учитывая, что с курдами они, похоже, пока договорились полюбовно.

    Ради того, чтобы выкинуть нас с Ближнего Востока, сейчас многие могут закрыть глаза на то, что ХТШ – правопреемница «Аль Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ). 

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