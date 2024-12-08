  • Новость часаТрамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    @ AP/TASS

    8 декабря 2024, 18:04 Мнение

    Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются – это ж какой имиджевый удар по России. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию. Хотя именно Москва больше всех настаивала на примирении под эгидой ООН в Женеве. Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию.

    Александр Коц Александр Коц

    специальный корреспондент «Комсомольской правды»

    Как Прибалтика навязала США антирусский расизм
    Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом

    Мне не жаль сирийские власти. Я слишком хорошо помню, как в далеком 2012 году нас, российских журналистов, «щемили» на погранконтроле, выворачивая наизнанку весь багаж, изымали камеры и фотоаппараты. Потом шпыняли по кабинетам всевозможных министерств, прогоняя через нерешаемый ребус с получением различных бумажек-разрешений. А западных репортеров едва ли не носили на руках, пытаясь продемонстрировать либеральность взглядов на фоне восстания в Дераа. Это не мои личные обиды. В этом в том числе выражалось отношение к моей стране. Снисходительное, с закатанными глазами и брезгливо приподнятой верхней губой.

    Потом мы спасли Сирию в 2013 году, если кто не помнит. Обама собирался накрыть ее ковровыми бомбардировками после химической провокации в Восточной Гуте. И усилиями российской дипломатии катастрофу удалось предотвратить. Отсрочить, как теперь выясняется.

    В 2015-м мы снова пришли на помощь Асаду, когда террористы были в пяти километрах от центра Дамаска. И как смогли, залатали это лоскутное одеяло, состоявшее из различных религиозных, социальных, запрещенных и не очень кусочков, между которыми росли противоречия. Появившееся было уважение в глазах «садыков» откатилось назад пусть и не до брезгливости, но до вынужденного терпения неизбежного. Как к кашлю при ковиде.

    Все эти годы я смотрел, как столичный лоск постепенно покрывался слоем замшелости. Как в прокуренных кабинетах с пожелтевшими портретами Асадов становилось душно от растущего количества генеральских звезд на погонах. Как в магазинах исчезал хлеб, в розетках – электричество, а в сознании людей – надежда на лучшую жизнь, которая становилась все тяжелее и тяжелее. Не для обитателей прокуренных кабинетов, конечно.

    Они, обитатели, одержав победу чужими руками, продолжали бронзоветь, теряя совесть и страх перед Всевышним. Размахивая кнутом и поедая пряники. В этом и есть, наверное, главная причина такого быстрого падения. Ни у кого не было понимания, ради чего сопротивляться. И кому. А вдруг будет лучше, потому что хуже уже некуда. И те, кто еще вчера пел хвалебные песни режиму, сегодня первыми побежали валить его памятники.

    В новом сирийском раскладе вряд ли найдется место для российских баз в Тартусе и Хмеймиме. Ситуацию уже сравнивают с уходом американцев из Афганистана. Но из общего – только стремительная деградация местных государственных институтов. В отличие от США, мы не собирались построить в Сирии новый мир, не прививали сирийцам западные ценности и не насаживали демократию. Мы не пытались из них слепить что-то новое, работая как с элитами, так и с гражданским обществом. Не ставили своих президентов и членов правительства. Может и зря…

    Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются – это ж какой имиджевый удар по России. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию. Хотя именно Москва больше всех настаивала на примирении под эгидой ООН в Женеве. Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    А имидж нашей страны будет целиком и полностью зависеть от результатов специальной военной операции, важнее которой сейчас нет ничего. 

    Другие материалы автора

    Источник

    Главное
    Стало известно о массовом бегстве сирийцев в Ливан
    Российские войска освободили Благодатное в ДНР
    ВСУ за сутки потеряли более 400 человек в Курской области
    Джеорджеску обвинил Байдена в попытке втянуть Румынию в конфликт на Украине
    Премьер Грузии прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    Россия получила ноту Швеции после инцидента у здания посольства в Москве
    Ученик сломал нос учителю на уроке в нижегородской школе

    Россия нашла валюту, которую никто не запретит

    Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного

    «Правая рука» Владимира Зеленского и глава его офиса Андрей Ермак слетал в США, чтобы познакомиться с новым начальством, то есть с внешнеполитической командой Дональда Трампа. Новости, которые он привез обратно в Киев, обещают стать максимально плохими, причем не столько для Украины, сколько для Зеленского лично. Подробности

    Перейти в раздел

    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Прибалтика навязала США антирусский расизм

    Унижений и дискриминаций русского населения Прибалтики можно было избежать – по крайней мере, еще в 1990-х годах это обещал сделать Борису Ельцину президент США Билл Клинтон. Обещания в итоге оказались невыполненными, но не только из-за радикального национализма прибалтийского руководства. Немалую роль сыграл и политический цинизм Вашингтона. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............