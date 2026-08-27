Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Шевченковское в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Трудового, Отришек, Омельника, Барвиновки Запорожской области, Мировки и Васильковки Днепропетровской области.

Противник при этом потерял свыше 360 военнослужащих и пять бронемашин.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Уланово и Садков Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бережным, Петропавловкой, Липцами и Слатино Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пролетарского Харьковской области, Сидорово, Маяков и Крестища Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ у Краматорска, Дружковки, Семеновки и Николаевки ДНР.

Противник при этом потерял более 190 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Новопавловки Днепропетровской области, Андреевки, Доброполья и Белозерского ЛНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 390 военнослужащих, бронемашина «Казакдва артиллерийских орудия и три радиолокационные станции, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска зачистили от противника сумскую Писаревку и запорожскую Неженку.

Днем ранее они взяли под контроль Анновку в ДНР.

А до этого освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.