Врач назвал самые опасные для школьников инфекции

Врач Коновалов предупредил о риске опасных инфекций среди школьников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Возвращение детей в школу после летних каникул значительно повышает риск распространения инфекций в коллективах, передает Газета.Ru. Врач-инфекционист Иван Коновалов выделил ряд заболеваний, к которым следует относиться с особым вниманием.

«Именно возвращение к организованному коллективному обучению после лета является важнейшим эпидемиологическим фактором распространения заразных инфекций. Особенно внимательно стоит относиться к инфекциям, которые легко передаются в коллективе. Среди них специалист назвал корь, ветрянку, грипп, коклюш, краснуху, дифтерию, гемофильную, пневмококковую и менингококковую инфекции. Дети не только легче передают их друг другу – в силу возраста сами заболевания у них могут протекать тяжелее, чем у взрослых», – объяснил врач.

Специалист подчеркнул, что полностью оградить школьников от вирусов невозможно. Однако необходимо обучить их базовым мерам профилактики: мытью рук и правильному поведению при кашле. Коновалов также отметил особую опасность менингококковой инфекции, которая может развиваться стремительно и приводить к летальному исходу за 12-14 часов. Врач напомнил, что единственным надежным методом защиты остается вакцинация.

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