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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    7 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    13 комментариев
    27 августа 2026, 14:55 • Новости дня

    Врач назвал самые опасные для школьников инфекции

    Врач Коновалов предупредил о риске опасных инфекций среди школьников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По возвращении в школу риск распространения инфекций становится выше. Особенно внимательно стоит относиться к инфекциям, которые легко передаются в коллективе. отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

    Возвращение детей в школу после летних каникул значительно повышает риск распространения инфекций в коллективах, передает Газета.Ru. Врач-инфекционист Иван Коновалов выделил ряд заболеваний, к которым следует относиться с особым вниманием.

    «Именно возвращение к организованному коллективному обучению после лета является важнейшим эпидемиологическим фактором распространения заразных инфекций. Особенно внимательно стоит относиться к инфекциям, которые легко передаются в коллективе. Среди них специалист назвал корь, ветрянку, грипп, коклюш, краснуху, дифтерию, гемофильную, пневмококковую и менингококковую инфекции. Дети не только легче передают их друг другу – в силу возраста сами заболевания у них могут протекать тяжелее, чем у взрослых», – объяснил врач.

    Специалист подчеркнул, что полностью оградить школьников от вирусов невозможно. Однако необходимо обучить их базовым мерам профилактики: мытью рук и правильному поведению при кашле. Коновалов также отметил особую опасность менингококковой инфекции, которая может развиваться стремительно и приводить к летальному исходу за 12-14 часов. Врач напомнил, что единственным надежным методом защиты остается вакцинация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, педиатр Татьяна Сергеева назвала прививки обязательным условием перед поступлением детей в детский сад.

    Глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала выход на рынок уникальной отечественной вакцины от менингококка в текущем году.

    Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов допустил появление бесплатных прививок от этой инфекции к 2027 году.

    24 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами

    Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли

    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Стоматологи с 1 сентября будут обязаны использовать препараты для анестезии во время любых стоматологических манипуляций, способных причинить дискомфорт пациентам.

    Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 октября, передает РИА «Новости». Министерство здравоохранения выпустило документ, регламентирующий работу профильных специалистов.

    «В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю «стоматология», может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием», – отмечается в тексте приказа.

    Ведомство также расширило список специалистов, имеющих право оказывать первичную доврачебную помощь взрослым пациентам. Теперь эти обязанности смогут выполнять гигиенисты, зубные техники и врачи. Ранее такие полномочия были исключительно у фельдшеров общей практики.

    Дополнительным нововведением стало требование к оснащению профильных отделений, кабинетов и лабораторий. Медицинские учреждения должны в обязательном порядке иметь в наличии препараты и изделия для экстренной помощи при анафилактическом шоке.

    Минздрав расширил перечень допущенных к работе анестезиологами-реаниматологами врачебных специальностей.

    На прошлой неделе министерство обновило профессиональные стандарты для занятия руководящих должностей средним медперсоналом.

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    24 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Верховный суд признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс
    Верховный суд признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд (ВС) России признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс из-за того, что образовательное учреждение предлагает только профильное обучение.

    ВС разъяснил, что правила отбора в профильные классы не могут лишать детей конституционного права на получение среднего общего образования, передает ТАСС.

    Жительница Свердловской области обратилась в суд после того, как ее сына, успешно сдавшего государственную итоговую аттестацию, не приняли в 10-й класс. Администрация школы объяснила отказ тем, что в старших классах предусмотрено только профильное обучение. Мать подала заявление на зачисление в общеобразовательный класс.

    Суды трех инстанций ранее поддержали школу, признав действия администрации законными. Однако Верховный суд отменил эти решения. Коллегия по административным делам указала, что в России обязательным является не только основное общее образование, но и среднее общее образование, охватывающее 10-й и 11-й классы.

    Суд подчеркнул, что правила индивидуального отбора в профильные классы не должны препятствовать реализации конституционного права детей на образование. Наличие в школе исключительно профильных направлений не может служить основанием для отказа ученику в продолжении обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский омбудсмен Мария Львова-Белова назвала незаконными отказы школ в приеме девятиклассников в десятый класс.

    Министерство просвещения объяснило подобные решения образовательных учреждений отсутствием свободных мест.

    Партия «Единая Россия» инициировала проверки устанавливающих барьеры для учеников школ.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Челябинский лицей признали лучшей школой России

    Челябинский физико-математический лицей № 31 возглавил рейтинг школ России

    Челябинский лицей признали лучшей школой России
    @ Официальная страница МБОУ «ФМЛ №31 г. Челябинска»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска возглавил общероссийский рейтинг школ по конкурентоспособности, сменив на первом месте Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, сообщили в пресс-службе RAEX.

    Челябинский физико-математический лицей № 31 стал лидером общероссийского рейтинга школ по конкурентоспособности, сообщает ТАСС.

    Учебное заведение сместило с первой строчки прошлогоднего победителя – Физтех-лицей имени П.Л. Капицы.

    «В общероссийском рейтинге по конкурентоспособности сменился лидер – им стал Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска», – рассказали агентству в пресс-службе RAEX. Второе место сохранил за собой СУНЦ МГУ.

    Бывший лидер рейтинга, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, теперь занимает третью позицию. Замыкают пятерку лучших Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа», оказавшиеся на четвертом и пятом местах соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная российских учащихся завоевала четыре золотые медали на олимпиаде по математике в Шанхае.

    Отечественные школьники получили награды высшего достоинства на Международной олимпиаде по физике в Колумбии.

    По итогам прошлого года Россия стала лидером среди европейских стран по количеству побед на международных научных состязаниях.

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    26 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Малярийный комар из багажа убил сотрудника аэропорта Франкфурта

    Сотрудник аэропорта Франкфурта-на-Майне умер от завезенной в багаже малярии

    Tекст: Мария Иванова

    Работник аэропорта в Германии скончался после заражения малярией от укуса комара, который мог прибыть в страну на борту самолета.

    Сотрудник аэропорта Франкфурта-на-Майне скончался после укуса инфицированного комара, который, вероятно, прибыл в страну в багажном отсеке самолета, передает ТАСС.

    Информацию об этом распространило агентство DPA, ссылаясь на представителя компании Fraport, управляющей авиаузлом.

    «К сожалению, мы можем это подтвердить. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родственникам умершего», – заявил представитель Fraport.

    Месяцем ранее компания сообщала о заражении малярией четырех сотрудников. Сейчас число заболевших работников достигло шести человек, все они находятся под наблюдением медиков. На территории аэропорта установлены ловушки для насекомых, пойманные особи отправлены на лабораторное исследование.

    Малярия – опасное заболевание, переносимое комарами. Институт Роберта Коха классифицирует «аэропортовую малярию» как крайне редкую форму болезни, при которой инфицированное насекомое попадает в страну на борту самолета или с багажом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегат Международной шахматной федерации Сергей Индейкин скончался после укуса малярийного комара в Нигерии.

    Международная группа исследователей открыла в Уганде устойчивую к современным препаратам мутацию возбудителя малярии.

    Академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о схожести симптомов лихорадки денге с малярией.

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    27 августа 2026, 03:46 • Новости дня
    Суд Владивостока приговорил медиков к срокам до 11 лет по делу о продаже детей

    Tекст: Антон Антонов

    Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил шестерых медработников к срокам от 8,5 до 11 лет лишения свободы по делу о продаже новорожденных за границу, сообщила адвокат одного из подсудимых Елена Розова.

    «Приговоры шестерым – от 8,5 года до 11 лет», – сказала Розова РИА «Новости».

    По ее словам, материалы в отношении еще двух фигурантов дела пока не рассматривались судом. Защита намерена обжаловать вынесенное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обвиняемых по делу о торговле детьми в Приморье оказались трое главных врачей частных медклиник.

    Фигурантам инкриминировалась продажа 13 новорожденных за рубеж на общую сумму свыше 53 млн рублей, а всего по делу проходили восемь медицинских работников.

    По версии следствия, с 2018 по 2020 год медики под видом лечения бесплодия использовали вспомогательные репродуктивные технологии для культивирования эмбрионов. Впоследствии рожденных таким образом детей вывозили за границу.

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    25 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Московские хирурги вернули зрение столетнему мужчине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медики столичной ГКБ № 15 успешно прооперировали векового пациента, вернув ему возможность видеть, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

    В ведомстве уточнили, что операция потребовала от хирургов высочайшей точности из-за сложного сочетания заболеваний.

    «В поликлинике у мужчины выявили незрелую осложненную катаракту и подвывих хрусталика. Из-за сочетания патологий операция требовала особой хирургической точности. Пациента направили в ГКБ № 15. Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно – врачи смогли восстановить зрение пациента», – сообщается в канале Департамента в Max.

    Перед выпиской пожилой москвич выразил глубокую благодарность медицинскому персоналу за чуткость и шанс снова наслаждаться красками мира.

    В июле московские врачи провели уникальную операцию для спасения зрения пациентки с аневризмой.

    Весной медики из Приморья успешно извлекли металлический осколок из глаза пострадавшего рабочего.

    В начале года Минздрав России насчитал в стране 17 тыс. граждан старше ста лет.

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    26 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Российское посольство выразило соболезнования после пожара в роддоме Пакистана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские дипломаты поддержали семьи, потерявшие детей в результате трагического пожара в столичном родильном доме Пакистана, где погибли 14 младенцев.

    Посольство России в Пакистане выразило соболезнования в связи с трагической гибелью младенцев во время пожара в родильном доме Исламабада, передает РИА «Новости».

    «Разделяем боль семей, понесших эту невосполнимую утрату, выражаем им искренние соболезнования. Желаем близким погибших мужества и душевных сил в этот тяжелый момент», – говорится в официальном заявлении российской дипмиссии.

    Ранее стало известно, что в результате возгорания в больнице пакистанской столицы скончались по меньшей мере 14 новорожденных. Причиной пожара стал взрыв компрессора кондиционера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами пожара в родильном отделении клиники Исламабада стали новорожденные дети. Взрыв компрессора кондиционера привел к сильному возгоранию в гинекологическом отделении.

    Ранее российская дипмиссия выражала соболезнования семьям погибших при теракте на железной дороге в пакистанской Кветте.

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    26 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    WP: Вспышка Эболы в Конго может стать крупнейшей в истории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Темпы распространения вируса в Демократической Республике Конго значительно превышают показатели самой смертоносной эпидемии 2014-2016 годов, пишет газета The Washington Post (WP).

    По данным WP, текущая ситуация может превзойти все предыдущие показатели, передает РИА «Новости».

    «Ситуация выглядит плохо и ухудшается каждый день. Вирус распространяется очень-очень быстро», – сообщила журналистам руководитель направления по Эболе Международного комитета спасения в ДР Конго Элис Райбс.

    Скорость распространения инфекции уже значительно превышает темпы западноафриканской эпидемии 2014-2016 годов. Тогда за первые 100 дней выявили 759 случаев заражения, что составляет менее 15% от текущих показателей в ДР Конго за аналогичный период. Опрошенные врачи в провинциях Итури и Северное Киву отмечают, что официальная статистика может не отражать реального масштаба бедствия.

    Борьбе с заболеванием мешают нехватка финансирования, дефицит врачей и слабая система эпидемиологического контроля. Ситуацию усугубляют вооруженный конфликт на востоке страны и распространение дезинформации. Несмотря на угрозу, местные жители продолжают активно посещать массовые мероприятия.

    Национальный институт общественного здравоохранения ДР Конго сообщил, что количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 5656. От болезни уже скончались 2715 человек.

    Напомним, эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго охватила территорию размером с Францию.

    Представитель Всемирной организации здравоохранения сообщил о гибели почти двух тысяч человек за три месяца.

    Эксперты ВОЗ заявили о многократном занижении официальных масштабов распространения инфекции.

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    25 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    В Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Маленький ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Саратове, он получил травму головы и множественные ушибы, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Инцидент произошел на Ново-Крекинском проезде, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Пострадавшего доставили в Саратовскую областную детскую клиническую больницу с травмой головы и ушибами.

    Правоохранительные органы начали проверку по факту травмирования ребенка.

    В середине августа полиция начала проверку после падения трехлетнего ребенка из окна пятого этажа в Калининграде.

    В начале месяца пятилетний мальчик погиб при падении с пятого этажа в Югре.

    Месяцем ранее двухлетний малыш получил травмы из-за падения из окна четвертого этажа в Подмосковье.

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    26 августа 2026, 07:01 • Новости дня
    Автомобиль с подростками рухнул в реку в Забайкальском крае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автомобиль съехал с дороги в реку Чара в Каларском округе Забайкальского края. В результате ДТП пострадали три человека, одна несовершеннолетняя девушка погибла, поиски второй продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

    В ночь на 26 августа в селе Чара кроссовер Renault Kaptur съехал с дороги прямо в реку, передает ТАСС. Водитель не справился с управлением и протаранил металлическое барьерное ограждение. В салоне находились пятеро человек.

    «В результате трое молодых людей выбрались самостоятельно, тело одной девушки было обнаружено в автомобиле, который извлекли из воды сегодня утром, поиски еще одной девушки продолжаются», – сообщили в региональном управлении МЧС.

    Трое пострадавших парней в возрасте 18-19 лет госпитализированы в районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Погибшей и пропавшей пассажиркам было по 16-17 лет. В краевом Минздраве уточнили, что выжившим оказывают всю необходимую помощь.

    К поискам пропавшей привлекли 23 человека и 12 единиц техники. Местная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. Ведомство оценит меры по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа в Саратовской области при падении автомобиля в пруд погибли четыре человека.

    В начале месяца спасатели обнаружили тело утонувшего подростка в реке Ингода в Забайкальском крае.

    Неделей ранее в Бурятии течение реки Хилок унесло купавшегося несовершеннолетнего.

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    25 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Ветеринар назвала неожиданный способ улучшить оценки школьников

    Ветеринар Марцинковская посоветовала использовать собак для лучшей учебы детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Регулярное общение с домашними питомцами помогает учащимся эффективнее справляться с интеллектуальными задачами и значительно снижает уровень стресса во время занятий, заявила кандидат ветеринарных наук Инна Марцинковская.

    Взаимодействие с четвероногими друзьями способствует развитию памяти и внимания у подростков, передает Газета.Ru.

    Старший медицинский советник компании «Промомед» Инна Марцинковская отметила, что животные становятся отличными помощниками в учебе.

    «Представлено большое количество исследований, подтверждающих положительное влияние на когнитивные способности детей при постоянном взаимодействии с собакой. Например, показано, что дети, читающие вслух питомцам, совершенствуют навыки чтения», – рассказала ветеринар. По ее словам, у подростков в присутствии живой собаки фиксируется более высокая активность лобной доли мозга.

    Короткий контакт с питомцем снижает уровень кортизола и одновременно повышает выработку окситоцина. Это укрепляет эмоциональную связь и дарит чувство спокойствия. Подобная практика уже применяется в американских вузах, где студентам предлагают встречи с терапевтическими собаками в периоды высоких нагрузок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, педагоги назвали конец учебного года самым сложным периодом для школьников из-за экзаменов.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил возросший уровень интеллектуального развития современных первоклассников.

    Финские ученые обнаружили положительное влияние смартфонов на когнитивные способности подростков.

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    26 августа 2026, 18:40 • Новости дня
    Власти Словакии одобрили полный запрет социальных сетей для подростков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Словакии в среду согласовало инициативу, которая ограничивает доступ подростков к онлайн-платформам.

    Законодательные изменения еще в июне подготовила партия «Голос – социальная демократия» (Hlas-SD), входящая в правящую коалицию страны, передает РИА «Новости».

    «Создание и использование учетной записи в социальной сети запрещается ребенку младше 16 лет», – указывается в утвержденном правительством документе. Авторы поправок объясняют необходимость таких мер заботой о безопасности несовершеннолетних в интернете.

    Теперь документ направят на рассмотрение в национальный парламент Словакии. Если депутаты поддержат инициативу, новые правила вступят в силу с января 2027 года.

    Ранее парламент Франции одобрил закон об ограничении доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет.

    Руководство Европейской комиссии подготовило масштабные меры по запрету использования подобных платформ несовершеннолетними на всей территории ЕС.

    Турецкие законодатели запретили детям до 15 лет пользоваться социальными сетями.

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    26 августа 2026, 04:48 • Новости дня
    Полицейские в Ингушетии случайно ранили ребенка при погоне за нарушителями

    Tекст: Антон Антонов

    В Ингушетии во время полицейской погони за нарушителями пулей был ранен в ногу 11-летний пассажир одного из преследуемых автомобилей, сообщили в МВД региона.

    Инцидент произошел 23 августа на федеральной автодороге, где водители двух автомобилей «Лада Приора» без номерных знаков и с затонированными стеклами превысили скорость и не подчинились требованиям сотрудников ГИБДД остановиться, передает РИА «Новости».

    Полицейские в ходе преследования по громкоговорителю неоднократно предупреждали о применении оружия, но нарушители продолжали набирать скорость.

    «Полицейские в ходе преследования произвели из табельного оружия сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем, для остановки продолжающих движение транспортных средств – выстрелы по их колесам», – говорится в сообщении ведомства. Один из автомобилей после повреждения колеса остановился, водитель скрылся с места происшествия.

    Как выяснилось позже, на заднем сиденье второй машины находился пассажиром 11-летний мальчик, который получил сквозное огнестрельное ранение левой голени. Водитель этого автомобиля также сбежал, однако полицейские позже задержали обоих нарушителей – жителей селения Алхасты Сунженского района 1998 и 2007 годов рождения.

    За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции им назначили административный арест на десять суток, по факту ранения ребенка проводится проверка.

    Пострадавшего мальчика экстренно прооперировали, сообщили в республиканской детской клинической больнице. Операция прошла без технических сложностей и с минимальной кровопотерей, ребенка перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии, где ему назначили комплексную терапию.

    Заведующий отделением травматологии и ортопедии Иса Хашиев рассказал, что ранение оказалось сложным, но врачам удалось избежать повреждения магистральных сосудов, нервных стволов и суставной сумки.

    «Прогнозы на полное выздоровление благоприятные, однако ребенку предстоит длительный период реабилитации под наблюдением наших специалистов», – отметил врач, добавив, что мальчику удалось сохранить полную функциональность конечности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщина за рулем внедорожника Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП, пытаясь скрыться от полиции.

    В Ленинградской области сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для остановки автомобиля, за рулем которого находился 13-летний подросток.

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    26 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    Продлен запрет на размещение детей в лагерях Крыма

    Аксенов продлил запрет на размещение детей в лагерях Крыма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ограничения на прием и отдых детей в курортных организациях и оздоровительных учреждениях Крыма будут действовать до конца года, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

    Мораторий на работу санаториев продлен до 31 декабря 2026 года, передает РИА «Новости». Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ранее бронирование путевок приостанавливали на период с 22 июня по 1 сентября.

    «Приостановить с нуля часов нуля минут 1 сентября 2026 года до 23 часов 59 минут 31 декабря 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха», – говорится в опубликованном документе крымского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении размещения несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

    Министерство просвещения предложило альтернативные варианты летнего отдыха родителям школьников.

    В конце июня профильное ведомство полностью завершило организованный вывоз детей из международного лагеря «Артек».

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    25 августа 2026, 03:54 • Новости дня
    Офтальмолог назвал признаки начинающихся проблем со зрением школьника

    Офтальмолог Азнаурян призвал следить за зрением школьника

    Tекст: Катерина Туманова

    Глаз школьника постоянно растет и меняется, поэтому важно отслеживать негативные тенденции раньше, чтобы успешнее их скорректировать, рассказал профессор, доктор медицинских наук детский офтальмолог, офтальмохирург Игорь Азнаурян.

    «Если ребенок: щурится, глядя на вывеску или номер автобуса; низко наклоняется над книгой или рисует, буквально ложась лицом на стол; начал жаловаться на головные боли к вечеру или говорит, что есть ощущение песка в глазах. Не стоит ждать, если вы заметили у ребенка признаки ухудшения зрения, нужно срочно обратиться к детскому офтальмологу», – заявил он радио Sputnik.

    Врач настоятельно рекомендовал родителям не затягивать с профильным осмотром зрения, если школьник жалуется на усталость и неприятные ощущения в глазу. По его словам, близорукость школьников – это закономерная адаптация глаза к современным условиям и нагрузкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассказали о правильной организации учебного места школьника дома. Учитель назвал самые стрессовые периоды учебного года для школьников. Врач дала рекомендации, как сохранить зрение при работе у компьютера. Офтальмолог дал советы, как избежать синдрома «цифрового утомления глаз».

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    Дорогой газ затягивает Европу в стагфляцию

    Даже на фоне перемирия между США и Ираном цены на газ в Европе не приходят в норму. Более того, когда этот конфликт будет исчерпан, ЕС еще долго будет пожинать плоды в виде дорогого газа. Последствия нового энергетического кризиса могут оказаться слишком масштабными, а выход из него будет очень непростым. Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    Украинцы расползаются по миру из-за недоверия к Европе

    То, что ЕС перестал присваивать статус беженца мужчинам из Украины призывного возраста, спровоцировало панические ожидания у тех, кто переехал ранее. Европейцев подозревают в намерении депортировать побольше людей для пополнения ВСУ. Как следствие, украинцы начали перетекать в другие регионы мира. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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