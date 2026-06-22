Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.2 комментария
Минпросвещения: Родителям отдыхающих в Крыму детей предложат альтернативу
Отправку школьников в крымские санатории временно отменили, а отдыхающих в «Артеке» ребят организованно возвращают домой, детям предложат альтернативу, сообщили в Минпросвещения.
Ситуация с приостановкой работы детских лагерей на полуострове находится под постоянным контролем, сообщает Минпросвещения. Для оперативного решения всех возникающих вопросов ведомство создало специальный оперативный штаб.
Согласно распоряжению главы республики, бронирование мест и размещение организованных групп приостановили до 1 сентября 2026 года. В связи с этим запланированный заезд в центр «Алые паруса» пришлось отменить.
Сейчас организован плановый вывоз школьников из международного центра «Артек» к местам их постоянного проживания. На протяжении всего маршрута сопровождающих координируют сотрудники спецслужб, обеспечивая полную безопасность возвращения.
Всю необходимую информацию родителям передают в индивидуальном порядке. Взамен отмененных путевок им предложат альтернативные варианты отдыха и оздоровления в других российских регионах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временном прекращении размещения несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона.
Для решения возникающих вопросов власти создали специальный оперативный штаб.