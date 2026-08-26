В столице Пакистана Исламабаде при пожаре погибли 14 младенцев

Bloomberg: Модные бренды перестали выпускать одежду больших размеров из-за «Оземпика»

Крупные торговые сети отменяют планы по расширению размерных сеток, передает Bloomberg. Изменения заметила британская блогер Стефани Йебоа. По ее словам, сначала она стала обращать внимание на то, что друзья и знакомые худеют, а популярные в соцсетях инфлюенсеры становятся заметно стройнее. Позже Йебоа столкнулась с проблемой лично: она больше не смогла найти привычную одежду большого размера. На сайте одного из магазинов исчез специальный раздел plus-size, а в другом ей сообщили, что понравившаяся модель просто не выпускается в ее размере.

«Я подумала: хорошо, происходит что-то зловещее», – рассказала Йебоа Bloomberg. По ее словам, сокращение ассортимента сначала может затрагивать отдельные модели, а затем распространиться на всю размерную линейку.

Одним из наиболее заметных примеров стал H&M. В начале 2023 года компания объявляла о расширении женского ассортимента до размера 4XL в интернет-магазине в США, однако впоследствии отказалась от размеров 3XL и 4XL. В компании объяснили решение снижением спроса. Сокращение количества моделей больших размеров также фиксируется у Aritzia, Mango и Zara, согласно данным аналитической платформы Edited.

Эксперты связывают происходящее не только с коммерческой оптимизацией. По данным PwC, около 21% американских домохозяйств имеют хотя бы одного пользователя препаратов класса GLP-1. В Великобритании показатель составляет около 9% и, как ожидается, продолжит расти. По словам аналитика Accenture Эндрю Карлайла, размерная структура спроса на одежду сейчас меняется очень быстро.

Популярность препаратов для похудения уже влияет на другие отрасли. Супермаркеты расширяют ассортимент товаров для людей, стремящихся снизить вес, рестораны предлагают уменьшенные порции, а производители добавок выпускают продукты, ориентированные на возможные побочные эффекты таких препаратов.

В модной индустрии компании при этом не спешат открыто связывать сокращение размеров с распространением GLP-1. Аналитик GlobalData Эллиот Рикерби считает, что публичное объяснение решений «оптимизацией бизнеса» выглядит для брендов лучше, чем признание влияния препаратов для похудения.

Для магазинов сокращение больших размеров действительно может быть экономически выгодным. Такая одежда обычно продается медленнее и обходится дороже в производстве из-за большего расхода ткани. По словам основательницы британского магазина Manners London Салли Маннерс, производство вещи размера XL может стоить до 60% дороже, чем аналогичного изделия размера XS.

Одновременно испытывают трудности и специализированные магазины plus-size. Американская сеть Torrid, ориентированная на женщин больших размеров, в прошлом году объявила о закрытии более 170 магазинов – примерно трети своей торговой сети. Продажи сопоставимых магазинов за последний финансовый год снизились на 7%.

У другого американского продавца одежды больших размеров, Destination XL, сопоставимые продажи в 2025 финансовом году упали на 8%. Руководство компании оценивает долю клиентов, принимающих препараты для похудения, примерно в четверть. По данным компании, многие из них откладывают покупку одежды, пока их размеры меняются.

В то же время сокращение предложения в обычных магазинах может способствовать росту онлайн-торговли. Йебоа отмечает, что одежду больших размеров по-прежнему можно найти на специализированных сайтах, однако часть покупателей вместо этого обращается к брендам быстрой моды, которые предлагают широкий размерный ряд.

По мнению экспертов, ставка на продолжающееся снижение среднего размера покупателей может оказаться недальновидной. Инфлюенсер Кэти Стурино, сама использовавшая препараты GLP-1, отмечает, что люди могут прекращать прием лекарств или снова набирать вес. Поэтому нынешнее падение спроса на большие размеры может оказаться временным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские аптеки отметили трехкратный рост спроса на отечественные аналоги препаратов для снижения веса. В Нидерландах специалисты зафиксировали резкий всплеск отравлений инъекционными средствами для похудения. Британское агентство по регулированию лекарственных средств опубликовало данные о сотне летальных исходов на фоне приема подобных медикаментов.