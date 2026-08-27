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    Дорогой газ затягивает Европу в стагфляцию
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    Цены на газ в Европе стабилизировались немного ниже 800 долларов
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    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    9 комментариев
    27 августа 2026, 09:37 • Новости дня

    Цены на газ в Европе стабилизировались немного ниже 800 долларов

    Сентябрьские фьючерсы на газ в Европе стабилизировались около 792 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    После недавних скачков на фоне ближневосточного конфликта котировки голубого топлива на европейских площадках продемонстрировали спад, опустившись ниже психологически важного уровня в 800 долларов.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE держится на уровне 792 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Утром торги открылись на отметке 795,4 доллара, показав незначительный рост, однако вскоре котировки немного снизились. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 791,4 доллара.

    Энергетический рынок Европы остается волатильным из-за конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены подскочили почти на 60%, а по итогам июля выросли еще на 20%, достигнув 637,5 доллара. В прошлую пятницу стоимость газа впервые за пять месяцев превысила 800 долларов, но накануне вновь опустилась ниже этого рубежа.

    Исторически текущие показатели все еще далеки от рекордных значений энергетического кризиса 2021–2022 годов. Подобных устойчиво высоких цен газовые распределительные центры Европы не видели с момента своего создания в 1996 году.

    Абсолютный максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда тысяча кубометров газа стоила 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась до отметки в 771 доллар за тысячу кубических метров.

    Днем ранее газовые котировки на европейских площадках опустились почти до 800 долларов за тысячу кубометров.

    До этого биржевые цены на газ в Европе преодолели психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    25 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз не одобрил выделение средств на приобретение американских систем противовоздушной обороны Patriot для нужд украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Еврокомиссия пока не разрешила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро, передает ТАСС. В рамках этой программы действует правило приоритетных закупок оружия для боевых действий с Россией у европейских военных компаний.

    Уйвари пояснил, что в последнем транше на 6,1 млрд евро нет изъятий из правила «покупай европейское». «Впервые в рамках программы на 90 млрд евро мы одобрили главным образом противобаллистические средства, также ракеты и радары. Отвечая на ваш вопрос, мы не можем комментировать детали этих контрактов, они конфиденциальны, но я могу сказать, что в этом транше нет изъятий, это означает, что все оружие будет произведено только в ЕС или на Украине», – заявил он.

    Уйвари добавил, что Еврокомиссия сначала утверждает контракты, а затем выделяет средства. Под переведенные накануне 6,1 млрд евро были одобрены всего семь контрактов. Украина должна подписать договоры с операторами военной промышленности и передать их в ЕК на утверждение.

    Всего в 2026 году Еврокомиссия планирует предоставить Киеву 28 млрд евро на закупки оружия. Украина уже прислала контракты на 22 млрд евро. У Киева остается около 6 млрд евро, в рамках которых можно запросить разрешение на покупку неевропейских вооружений, включая Patriot. Однако пока таких запросов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Евросоюз направил украинской стороне 6,1 млрд евро для приобретения вооружений.

    До этого украинские власти игнорировали системы противовоздушной обороны в своих запросах.

    Зимой Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенные кредиты преимущественно на европейское оружие.

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    25 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью». По мнению экспертов, западная пропаганда выстраивает образ России как «агрессивной машины» и этим оправдывает отсутствие гуманного к ней отношения.

    «Европейские политики стремятся максимально навредить России руками Украины. Поэтому Европа всячески поддерживает украинский терроризм», – отметил политолог Владимир Корнилов. При этом, как указал он, западная пропаганда активно тиражирует антироссийские тезисы. Среди них, в частности, утверждение, что российская армия якобы «первая начала бить по мирным украинцам в 2022 году».

    «На деле огонь против гражданского населения открыла Украина в 2014 году, начав истребление жителей Донбасса. Но на Западе не вдаются в такие детали», – уточнил собеседник. На этом фоне он упомянул встречу лидеров «коалиции желающих» в Киеве накануне. «Они сверяли подсчеты того, какой урон нанесен экономике РФ за счет рестрикций и «дальнобойных санкций» (так Владимир Зеленский называет террористические атаки против российской гражданской инфраструктуры)», – заметил спикер.

    «Несмотря на это, на следующий день после мероприятия газета Financial Times выходит с панической статьей и призывами к «морскому перемирию». То есть, если совсем недавно в столицах Европы радовались ударам ВСУ по нашим танкерам и зерновозам, то теперь – когда армия России начала системно атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда с грузами военного назначения – риторика изменилась. Возникает вопрос: где же они были, когда украинская сторона совершала теракты?», – задался вопросом Корнилов.

    Еще один тезис, которые распространяет западная пропаганда, – «Украина никогда не бьет по мирным целям, гибель мирных россиян – сопутствующие потери», продолжил политолог. В связи с этим он напомнил о трагедии в Старобельске: ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа, в результате погиб 21 человек. «На Западе проигнорировали преступление Киева», – добавил собеседник.

    На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries целесообразны и приближают переговоры, не что иное, как попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью», считает аналитик. Он также упомянул вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса к Зеленскому, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    «Нас покоробили эти слова, но далеко не все европейские политики обратили на это внимание. Дело в том, что на Западе считают: чем больше граждан России – будь то военных или гражданских – пострадает и будет убито, тем лучше», – указал Корнилов. Вместе с тем такая «нормальность» может дорого обойтись самим западным политикам.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он расценил слова Стубба об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре как «политическую глупость». «С одной стороны, финский президент тем самым признает, что у ЕС и НАТО нет тактики продолжения конфликта», – считает собеседник.

    Эксперт напомнил, что на Западе все еще ищут способы нанести ущерб России – в том числе через подрыв ее изнутри. «Сначала для этого использовались экономические и дипломатические санкции, однако они не привели к желаемому результату. Затем появилась другая идея, как навредить большему количеству россиян – атаковать логистические центры маркетплейсов. Очевидно, что такой подход также не принесет ожидаемого эффекта», – детализировал аналитик.

    «С другой стороны, заявление Стубба – наглядный пример того, что Запад старается представить гибель мирных россиян нормальностью, – продолжил Ткаченко. – Отсутствие реакции, скажем, на трагедию в Старобельске говорит, что европейские политики не рассматривали мирных жителей как значимый фактор конфликта – для них они оставались лишь сопутствующими потерями». Как объясняет политолог: антироссийская западная пропаганда нацелена на «расчеловечивание» России. «Мы видим попытки представить РФ как «агрессивную машину», к которой не нужно проявлять гуманного отношения», – посетовал собеседник.

    Он обратил внимание, что пока Стубб оправдывал действия ВСУ, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Киев прекратить удары по мирным жителям. Впрочем, по оценкам Ткаченко, это лишь дежурная фраза. «Гутерриш закрывал глаза на атаки на Запорожскую АЭС и другие теракты Украины», – напомнил спикер.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ на склады Wildberries «целесообразной военной стратегией», способной привести к мирным переговорам. Он сослался на результаты некоего опроса, согласно которому 65% населения России «хочет прекратить» боевые действия. «И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, добавляют к этому показателю еще 10%», – считает финский лидер.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Стубб взялся за оправдание военных преступлений украинского руководства. «Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости – это никакое не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он напомнил «законопослушному» президенту Финляндии выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям: «Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания… сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней… независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине».

    «Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника объясняя его мотивы и пытаться международное право переиначить под свои преступные желания и устремления. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет «новый порядок», – добавил Мирошник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления европейских лидеров по Украине у Москвы вызывают только удивления. «Эскалирующие заявления возобладали. Они хотят, чтобы война продолжалась, они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России, это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле», – подчеркнул он.

    Слова Стубба об ударах ВСУ по складам Wildberries раскритиковали и на Западе. «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!», – написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. При этом накануне издание Politico утверждало, будто Украина не ставит целью наносить удары по гражданскому населению.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок. Военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе.

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    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

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    26 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство

    Политолог Шеслер: Европа создает финансовый барьер для беженцев с Украины

    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские страны, которые в 2022 году активно поддерживали украинских беженцев, сейчас последовательно сокращают объемы помощи: урезаются пособия, ужесточаются условия получения соцподдержки. Такие меры – не только следствие сложной экономической ситуации в Европе, но и сигнал против массового выезда украинцев, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Страны Европы, вводя в 2022 году особые меры поддержки беженцев с Украины, рассчитывали, что военный конфликт продлится несколько лет, после чего люди вернутся домой, и траты на них сократятся. Однако сейчас совершенно очевидно, что они не собираются на родину. Более того, число украинцев, ищущих убежище за рубежом, только растет», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    В этой связи целый ряд европейских стран значительно сокращают помощь украинским беженцам. «Например, ФРГ всегда оказывала самую значительную поддержку: власти, в частности, предоставляли пособия, оплачивали жилье», – напомнила собеседница, уточнив, что сейчас эти меры буквально «тают». В качестве примера политолог указала: украинская пенсия учитывается как доход при расчете права на социальную помощь в Германии, уменьшая таким образом сумму выплат.

    «Перебравшиеся в Польшу украинцы с 2024 года практически ничего не получали – за исключением разве что пособий для несовершеннолетних и льгот на медицинскую помощь», – рассказала Шеслер со ссылкой на своих знакомых. По ее оценкам, причиной значительного сокращения европейскими странами помощи украинским беженцам является сложная экономическая ситуация.

    Кроме того, принимаемые решения – это сигнал Европы украинцам, считает собеседница. «Евросоюз выделяет десятки миллиардов евро на военную и финансовую поддержку Украины. Но при этом еврочиновники не заинтересованы в том, чтобы граждане республики уезжали из своей страны. Сокращение пособий призвано создать определенный финансовый барьер для тех, кто хочет покинуть дом», – детализировала эксперт.

    По мнению политолога, лишенные соцподдержки беженцы с Украины вряд ли попытаются перебраться в другую страну. «Дело в том, что многие государства урезают программы помощи. Более того, в США, например, планируют лишить статуса беженца 200 тыс. украинцев. Таким образом, украинцам не приходится рассчитывать на радушный прием», – рассуждает аналитик.

    В Россию тоже смогут приехать не многие, продолжила она. «Некоторые беженцы для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность Киеву, оставили в соцсетях такие следы, после которых им въезд в РФ закрыт», – считает спикер. Политолог предположила, что украинцы не захотят возвращаться и домой. «Люди слишком много потратили на то, чтобы выехать из страны. Более того, они понимают, что на Украине ситуация ухудшается: ближайшая зима будет очень тяжелой», – отметила Шеслер. Таким образом, между нищенством в Европе и катастрофой на Украине беженцы выберут первое, заключила политолог.

    Ранее стало известно, что страны Запада, принявшие у себя наибольшее число украинских граждан, значительно сократили их поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Отмечается, что больше всего беженцев с Украины в странах ЕС (29,2%) живет в Германии – 1,29 млн, а также в Польше – 961 тыс. человек и Чехии – 381 тыс.

    Как напоминает агентство, с апреля 2025 года в ФРГ новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система базовой помощи беженцам – при ее получении учитываются доходы, сбережения и трудовая активность просителей. В Польше в марте 2026 года вступили в силу новые правила, уравнявшие украинцев с беженцами из других стран. В частности, им урезали денежные пособия, бесплатное медобслуживание, компенсацию расходов на аренду жилья.

    В Чехии еще в 2024 году украинским беженцам сократили со 150 до 90 дней срок проживания в бесплатном временном жилье. Теперь по истечении этого периода они должны самостоятельно найти и оплачивать дом или квартиру. При этом правительство сохранило выплаты в первые пять месяцев пребывания и продолжает выплачивать пособия для социально незащищенных лиц, говорится в материале.

    Напомним, с 5 августа Европейский союз прекратил предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста (23–60 лет). Как уточнило МВД Чехии, получить временную защиту заявители смогут только в том случае, если подтвердят через приложение «Резерв+» выполнение воинских обязанностей или наличие законных оснований для освобождения от них. Это условие распространяется на первое и повторное прошение, а также на временную защиту для совместного проживания семьи.

    В ЕС объяснили меры изменением «оборонных потребностей Украины». «Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Киев. Как часть нашей поддержки, мы также хотим убедиться, что Украина может защищать себя. Поэтому наша схема временной защиты уважает законные потребности страны», – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, чья страна председательствует в Совете ЕС.

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    24 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Uniper и Equinor подписали контракт на поставку газа до 2041 года

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая энергокомпания Uniper и норвежская Equinor заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа объемом более 30 ТВ-ч ежегодно.

    Соглашение подписали в понедельник в норвежском городе Ставангер, передает ТАСС.

    Согласно документу, Equinor будет ежегодно поставлять Uniper более 30 ТВ-ч природного газа, что соответствует почти 2,9 млрд кубометров.

    «Соглашение укрепляет долгосрочную стабильность снабжения газом германского рынка и диверсифицирует контрактное портфолио Uniper», – заявили в пресс-службе немецкой компании. Договор рассчитан на 15 лет – с 1 января 2027 года по 31 декабря 2041 года.

    Стоимость поставок стороны не раскрыли. В Equinor лишь отметили, что цена будет отражать рыночные условия, а остальные коммерческие детали останутся конфиденциальными.

    Согласованные объемы газа составляют около 3,5% от общего годового потребления Германии, которое, по данным Федерального сетевого агентства, в 2025 году достигло 864 ТВ-ч. Норвегия остается крупнейшим поставщиком газа для Германии: по итогам 2025 года на нее пришлось 44% всего немецкого импорта этого топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подтвердила смену лидера среди экспортеров газа в Евросоюз – Норвегия обогнала США.

    Германский энергоконцерн Uniper ранее стал объектом давления Еврокомиссии по вопросу продажи своих активов.

    Компания Uniper также расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпром экспортом» после решения арбитражного суда в Стокгольме.

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    26 августа 2026, 09:17 • Новости дня
    Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе

    Евростат: Германия, Польша и Чехия сократили помощь украинским беженцам

    Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе
    @ MIGUEL A. LOPES/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия, Польша и Чехия, принявшие максимальное число украинских переселенцев, существенно урезали программы социальной помощи и льготы для них, свидетельствуют данные агентства Евростат.

    Западные государства, принявшие наибольшее количество украинских беженцев, существенно урезали программы поддержки, передает ТАСС.

    Согласно данным Евростата, лидером по числу переселенцев стала Германия, где сейчас находится 1,29 млн человек, что составляет 29,2% от общего числа в ЕС.

    Второе место занимает Польша, принявшая 961 тыс. украинцев. Замыкает тройку Чехия, где обосновались 381 тыс. беженцев. Власти этих стран последовательно ужесточают правила пребывания для приезжих.

    В Германии с апреля прошлого года новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система, учитывающая доходы и сбережения. Польша в марте 2026 года отменила льготы, уравняв украинцев с остальными беженцами и лишив их бесплатных услуг. Чехия сократила срок предоставления бесплатного жилья до 90 дней, обязав переселенцев самостоятельно оплачивать аренду.

    Управление верховного комиссара ООН урезало бюджет на поддержку украинцев в 2026 году.

    Германия сократила пособия для вновь прибывающих мигрантов. 

    Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий заявил об отмене ряда социальных выплат для неработающих иностранцев.

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    25 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осенью необходимо усилить санкционное давление на Россию, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в социальных сетях заявила, что осенью 2026 года необходимо ужесточить санкционные ограничения в отношении российской стороны, передает РИА «Новости».

    «Чем сильнее мы сделаем Украину, тем быстрее заставим Россию сесть за стол переговоров», – написала она.

    В мае Каллас требовала ограничить вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на эти требования строчкой из песни.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Евросоюз не вправе выдвигать подобные условия Москве.

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    24 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Times: Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина совместно с посланниками президента США Дональда Трампа и европейскими чиновниками подготовила план завершения конфликта на Украине, пишут британские СМИ.

    Документ предполагает прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны между сторонами, передает Ura.ru Ura.ru со ссылкой на Times.

    По данным газеты, к обсуждению плана может подключиться Ватикан. Архиепископ Пол Ричард Галлахер уже прибыл в Россию и во вторник должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Источники издания не исключают, что представитель Ватикана передаст российскому министру украинское предложение по урегулированию конфликта.

    Напомним, Галлахер в рамках визита в Россию запланировал провести переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запланированной на 25 августа встрече архиепископа с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым

    Посол России при Святом престоле Иван Солтановский при этом исключил превращение Ватикана в полноценную площадку для переговоров по украинскому урегулированию.

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    24 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах после утреннего снижения снова устремилась вверх, преодолев психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 800,1 доллара за тыс. кубометров, прибавив 0,5%.

    Утром котировки опускались до 793,8 доллара, теряя 0,3%, однако днем перешли к росту и к 14.43 по Москве достигли 816,8 доллара, поднявшись на 2,6%, следует из данных лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе: средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тыс. кубометров. Все последующие месяцы котировки остаются волатильными.

    По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тыс. кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они впервые за пять месяцев преодолели отметку 800 долларов за тыс. кубометров.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких показателей не фиксировалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, которая ведется с 1996 года, а исторический рекорд в 3892 доллара за тыс. кубометров котировки установили в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость газа на европейских биржах впервые с середины марта превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    В пятницу перед этим котировки на европейском рынке, напротив, подешевели до 786 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее биржевая стоимость газа резко подскочила на 11%, поднявшись выше уровня в 740 долларов за тысячу кубометров.

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    24 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Глава Евросовета признал отказ объединения от нейтралитета по Украине

    Глава Евросовета Кошта: Страны ЕС отказались от нейтралитета по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны окончательно отказались от нейтрального статуса в вопросе украинского конфликта, пообещав оказывать помощь Киеву даже на этапе мирного урегулирования, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта во время визита в Киев публично отверг возможность нейтрального подхода Брюсселя к украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «Мы не нейтральны. Мы поддерживаем Украину», – заявил европейский политик.

    Кошта дополнительно подчеркнул, что всесторонняя помощь украинской стороне не прекратится. По его словам, поддержка сохранится как в период активных боевых действий, так и на этапе будущих мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Киев для обсуждения военной помощи.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен отвергла возможность нейтралитета Брюсселя в украинском конфликте.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника.

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    24 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Посол ЕС на Украине: Удары России лишили союзников Киева прежнего оптимизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ответные удары вооруженных сил России на атаки Киева сбавили уровень оптимизма среди украинских союзников, заявила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

    Действия Вооруженных сил России сбавили уровень воодушевления среди партнеров украинского руководства, сообщила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

    «Из-за атак настроение ухудшилось по сравнению с оптимизмом предыдущих месяцев», – приводит слова дипломата издание Euractiv.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил об увеличении интенсивности ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса на Украине, включая объекты в Киеве. Глава государства подчеркнул, что эти действия стали ответом на атаки противника по гражданской промышленности и логистической инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    В начале месяца российские войска атаковали транспортно-логистические узлы украинской армии.

    В июле военные поразили обеспечивавшие ВСУ ракетным вооружением оборонные объекты.

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    24 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Норвегия отказалась останавливать добычу газа в Арктике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежские власти не собираются прекращать добычу нефти и газа в арктическом регионе вопреки планам Брюсселя ограничить бурение там, заявил министр энергетики страны Терье Осланн.

    «При нынешнем положении в сфере геополитики и с точки зрения безопасности я считаю, что продолжение деятельности в Баренцевом море отвечает как норвежским, так и европейским интересам», – сказал Осланн в интервью Reuters, передает ТАСС.

    Министр выразил уверенность, что позиция Осло находит понимание в Брюсселе. Он подчеркнул, что разработка ресурсов Баренцева моря – суверенное право страны, а решение о возможном моратории на закупки норвежских энергоносителей остается на стороне Евросоюза.

    Новую арктическую стратегию Евросоюза планируют опубликовать к концу сентября 2026 года. По данным Bloomberg, Норвегия добивается отмены моратория на бурение новых скважин в Арктике, используя растущую зависимость Европы от норвежских энергоресурсов как рычаг давления на переговорах.

    Согласно данным ЕС, распространенным на прошлой неделе, Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в сообщество, обогнав США. Это произошло на фоне конфликта вокруг Ирана и полного запрета на поставки любых видов газа из России.

    В мае СМИ сообщали, что Норвегия оказывала давление на Евросоюз с целью отмены моратория на новое бурение в Арктике.

    Норвегия призывала Брюссель разрешить бурение, поскольку собственные месторождения страны истощаются.

    Евросоюз сообщал, что Норвегия обогнала США и стала главным экспортером газа в объединение.

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    25 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз совершает энергетическое самоубийство, отказываясь от российского газа, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Издание Financial Times со ссылкой на данные Argus Media сообщило, что цены на сжиженный природный газ в северо-западной Европе выросли до максимума с января 2023 года из-за сокращения поставок через Ормузский пролив.

    Европа пострадала сильнее других регионов, поскольку ее газовые запасы находились на более низком уровне, чем обычно, передает РИА «Новости».

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X: «Самые высокие цены на СПГ в ЕС с 2023 года и исторически низкие уровни запасов газа – FT подчеркивает энергетическое самоубийство ЕС, связанное с отказом от российских энергоресурсов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее заявил, что Евросоюз столкнулся с энергетическим кризисом, вызванным собственным отказом от российского газа.

    Спецпредставитель президента России также объяснял резкое подорожание газа в Европе прекращением закупок сырья в России.

    Дмитриев сообщал, что страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 трлн евро.

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