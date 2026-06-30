Глава МИД Финляндии Валтонен отвергла нейтралитет ЕС на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Брюссель не должен отчаянно искать пути мирного урегулирования украинского кризиса, передают «РИА Новости». Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен отметила недопустимость нейтралитета в данном вопросе.

«Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники», – заявила министр. Она подчеркнула необходимость поддержки Киева и наилучшего представительства Европы.

Днем ранее дипломат призвала европейские страны окончательно определить желаемые результаты диалога с Россией. Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта предложил установить прямой контакт с Москвой для понимания позиции российской стороны.

Инициатива Кошты спровоцировала масштабные дискуссии среди политиков о выборе подходящего момента и представителя для возобновления диалога.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова указала на спекулятивный характер обсуждений кандидатуры возможного переговорщика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о существенном прогрессе Евросоюза в разработке единой стратегии для будущего диалога с Россией.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о разногласиях на саммите ЕС из-за попыток наладить связь с Москвой.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко обвинил европейских политиков в неготовности к практическим шагам по мирному урегулированию.