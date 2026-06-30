Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.2 комментария
Глава МИД Финляндии отвергла нейтралитет ЕС на Украине
Глава МИД Финляндии Валтонен отвергла нейтралитет ЕС на Украине
ЕС не должна отчаянно стремиться к миру на Украине и быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и Киева, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Брюссель не должен отчаянно искать пути мирного урегулирования украинского кризиса, передают «РИА Новости». Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен отметила недопустимость нейтралитета в данном вопросе.
«Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники», – заявила министр. Она подчеркнула необходимость поддержки Киева и наилучшего представительства Европы.
Днем ранее дипломат призвала европейские страны окончательно определить желаемые результаты диалога с Россией. Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта предложил установить прямой контакт с Москвой для понимания позиции российской стороны.
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