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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    0 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    12 комментариев
    30 июня 2026, 09:05 • Новости дня

    Российские беспилотники поразили 25 автозаправок ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно атаковали топливные объекты на территории Украины, поразив 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    «Дальними ударами расчеты беспилотников обр ВБпС «Варяг» поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, расположенными в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка», – сообщили в Министерстве обороны.

    В оборонном ведомстве также отметили, что украинские мониторинговые каналы уже подтвердили факт успешного поражения указанных топливных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российская армия осуществила серию атак по автозаправочным станциям в Харьковской и Днепропетровской областях.

    За последний месяц войска уничтожили более 150 подобных объектов топливной инфраструктуры противника.

    Украинские военные активно задействуют гражданские заправки для снабжения своих подразделений.

    29 июня 2026, 14:03 • Новости дня
    Актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО
    Актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО
    @ kinopoisk.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    О гибели театрального и киноактера Евгения Дербышева в зоне спецоперации стало известно после выдачи его семье свидетельства о смерти.

    Гибель актера театра и кино Евгения Дербышева в зоне специальной военной операции подтверждена его окружением, передает Ura.ru со ссылкой на aif.ru. По словам знакомых, артист служил в районе проведения спецоперации и долгое время числился пропавшим без вести.

    «Евгений пропал без вести на СВО в 2024 году. В этом году его семья получила свидетельство о смерти», – сообщил источник. Таким образом, официальное подтверждение кончины актера его близкие получили только спустя время после исчезновения.

    Евгений Дербышев дебютировал в кинематографе в 2007 году в сериале «Адвокат». Позже он сыграл в проектах «Александровский сад-3», «Висяки», «Глухарь», «Провинциалка», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Склифосовский», «Пятницкий» и других картинах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший артист Театра имени Ермоловой Павел Чернявский погиб в зоне спецоперации 3 марта 2026 года после заключения контракта с Минобороны.

    Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «ИП Пирогова», погиб в зоне СВО в январе 2026 года.

    Актер Вадим Алферов из сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» погиб в Курской области, куда он ушел добровольцем в октябре 2024 года.

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    29 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После успешного прорыва границы в Харьковской области подразделения Вооруженных сил России вошли в Казачью Лопань.

    Группировка Объединенных сил ВСУ подтверждает информацию о продолжающихся столкновениях в районе сел Гранов и Казачья Лопань, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Украинские средства массовой информации, ссылаясь на военных, отмечают присутствие российских сил в Казачьей Лопани уже как минимум неделю. При этом администрация города Дергачи сообщает, что в соседних селах бойцы находятся уже два или три месяца. Аналитики ресурса Deep State перевели село Гранов в серую зону еще 19 июня.

    Командование украинских войск опасается дальнейшего продвижения российской армии на этом участке фронта. Представители группировки ВСУ заявили, что «россияне попытаются развернуть свое наступление и совершить прорыв в этом районе».

    Ранее российские силовики отбили контратаку украинских военных в Казачьей Лопани. В начале июня армия России разгромила десантно-штурмовые подразделения противника на этом направлении.

    Месяцем ранее группировка войск «Север» освободила соседний населенный пункт Гранов.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро восстанавливают пораженный дроном НПЗ

    Эксперт Анпилогов: Восстановление НПЗ после удара дрона может занять несколько месяцев

    Эксперт сказал, как быстро восстанавливают пораженный дроном НПЗ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главная задача для поврежденных дронами российских НПЗ – восстановить или поменять ректификационные колонны. Также важно обновить оборудование, где может возникнуть угроза герметичности. Россия это может сделать самостоятельно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары ВСУ не создали критического ущерба энергетической инфраструктуре.

    «Восстановление поврежденных украинскими ударами НПЗ предполагает ряд сложных, но преодолимых моментов. Первый связан с наличием на любом нефтеперерабатывающем заводе огромных объемов материалов и сырья, большинство из которых токсичны, горючи и взрывоопасны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Взрывы на НПЗ можно в некотором смысле сравнить с воздействием термобарической бомбы, при определенных температурах даже нержавеющая сталь теряет легирующие присадки и необходимые свойства. Поэтому владельцам заводов придется менять сделанное из огнестойких материалов оборудование, если возникнет угроза его герметичности», – отметил собеседник.

    Главная же задача российских НПЗ – восстановить или поменять ректификационные колонны, вокруг которых строится любое нефтеперерабатывающее предприятие, указал спикер. «Все необходимое для этого оборудование делается в России. Также наши производители могут закрыть потребности в любых сплавах и огнестойких материалах. Одной из немногих статей импорта может быть приобретение ряда катализаторов для химических процессов», – указал эксперт.

    В целом восстановление НПЗ может занять несколько месяцев, спрогнозировал собеседник. «Доставка негабаритного оборудования тоже займет определенные сроки, поскольку перевозчикам нужно будет получить разрешения на проезд по мостам, тоннелям. Возможен также временный демонтаж линий электропередач на пути движения», – заметил он.

    «Война против НПЗ – это гонка со временем, в которой, на мой взгляд, Украина все же проигрывает. Киев добился лишь частичной разбалансировки экспорта и внутреннего потребления. Думаю, усилиями государства ситуация довольно быстро устаканится», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

    Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

    «Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

    Также накануне Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ, были повреждены линия электропередачи и газовая труба, сообщал оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в Max.

    На прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

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    29 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ

    Экономист Юшков: Санкции Запада не мешают России быстро ремонтировать НПЗ

    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У России есть возможность самостоятельно восстановить НПЗ, поврежденные украинскими ударами. Российские компании производят необходимое оборудование, а также импортируют его из Азии, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары не создали критического ущерба российской энергетической инфраструктуре.

    «Запрет на поставку в Россию оборудования для ремонта, модернизации и строительства НПЗ начал действовать еще в 2022 году. Тем не менее российские предприятия проводили плановое обслуживание предприятий и обновление комплектующих», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Часть оборудования НПЗ вырабатывает ресурс и должна быть заменена независимо от ударов. Если бы Россия не могла импортировать и производить необходимые технические комплектующие, то заводы бы уже остановились без всяких обстрелов. Однако они работали, модернизировались и расширяли производство», – продолжил он. Собеседник напомнил, что в 2025 году нефтяная инфраструктура России также подвергалась ударам и вводился запрет на экспорт топлива. «Тем не менее предприятия были восстановлены», – указал Юшков.

    «Нельзя сказать, что НПЗ невозможно восстановить, потому что против России действуют санкции на поставку оборудования. Весь вопрос в сроках проведения работ. Ситуация усложняется лишь тем, что повреждены сразу несколько предприятий, что предполагает повышенный объем заказов у поставщиков», – подчеркнул спикер.

    По словам собеседника, часть необходимого оборудования завозится в Россию из азиатских стран. «Здесь возникает только вопрос о экономической целесообразности. До 2022 года выгоднее было проводить техническое обновление за счет поставок из Европы. Но это не значит, что нет других вариантов», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – подчеркнул глава государства.

    Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

    «Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

    По его слова, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых предприятий». «Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», – указал политик.

    «В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», – указал Путин.

    Кроме того, на прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

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    29 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Атака была совершена в ночь на 29 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» была нанесена серия ударов по газораспределительной станции (ГРС) в районе н. п. Панютинов Харьковской области», – сообщили в Минобороны России.

    В результате высокоточных ударов были выведены из строя газоперекачивающие установки, цех подготовки газа и часть резервуаров для его хранения. Средства объективного контроля зафиксировали на объектах объемные возгорания в режиме реального времени.

    Ранее российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Харьковской области. До этого аппарат «Герань-2» поразил военную радиовышку в Черниговской области.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России обесточили предприятия военно-промышленного комплекса в Николаевской области.

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    29 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине

    «Герани» уничтожили АЗС в Харьковской и Днепропетровской областях

    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия осуществила серию точных атак по автозаправочным станциям и местам хранения горюче-смазочных материалов в Харьковской и Днепропетровской областях.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры противника, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    В Днепропетровской области поражена автозаправочная станция «БРСМ-Нефть», расположенная в районе населенного пункта Подгородное.

    В Харьковской области беспилотники «Герань» атаковали АЗС Marshal в поселке Берестин. Кроме того, пострадала еще одна заправка этой же сети на дороге в сторону населенного пункта Новая Водолага.

    Удары также пришлись по Кировоградской и Сумской областям. Дроны успешно поразили резервуары с горюче-смазочными материалами на территории предприятия «Агрон» в поселке Новое, что привело к сильному пожару. В Сумской области беспилотники нанесли удар по подстанции в поселке Бурынь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в некоторых украинских городах из-за российских ударов не осталось ни одной работающей АЗС.

    Экономист Иван Лизан назвал поражение заправок единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов обвинил украинских военных в сознательном превращении АЗС в места снабжения армии.

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    29 июня 2026, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Богодаровку
    Российские войска освободили днепропетровскую Богодаровку
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Богодаровку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Чаплино, Гавриловки, Коломийцев, Ровного в Днепропетровской области, Любицкого, Даниловки и Омельника в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 485 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Лужков, Марьино, Рясного и Белой Березы в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Бугаевкой, Петровкой, Белым Колодезем, Лосевкой и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана, Нижней Журавки, Шийковки, Староверовки в Харьковской области и Пискуновки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожены шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Славянска, Дружковки, Клинового, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки и Стенок в ДНР.

    Всего в полосе ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял более 240 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и станцию РЭБ.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Грузского, Кучерова Яра, Светлого в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 300 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку

    За день до того они освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.

    А ранее освободили Иволжанское в Сумской области.

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    29 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили склад дронов в районе Харькова
    Российские войска уничтожили склад дронов в районе Харькова
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России нанесли точный удар по харьковскому логистическому центру, где хранились украинские беспилотники дальнего радиуса действия, предназначенные для атак вглубь России.

    Цель была поражена при помощи дронов-камикадзе «Герань-5 сикер», сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

    «В результате разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ было выявлено активное использование помещений логистического центра «Мегасклад» в Харькове для транспортировки и хранения вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия и комплектующих к ним», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В результате атаки на складе вспыхнул мощный пожар, высота пламени достигала 70 метров. Также были зафиксированы очаги вторичной детонации, что подтверждает использование здания в военных целях.

    На этой неделе российские войска поразили места хранения украинских беспилотников дальнего действия.

    Несколькими днями ранее дроны «Герань» атаковали крупный логистический центр ВСУ в Харьковской области.

    До этого экипаж бомбардировщика Су-34М уничтожил хранилище вражеских дронов на окраине Харькова.

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    29 июня 2026, 15:32 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации ВСУ бомбами ФАБ-1500

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипажи Воздушно-космических сил нанесли удар по позициям украинской механизированной бригады в селе Николаевка, применив тяжелые боеприпасы с модулем планирования, сообщили в Минобороны.

    Российские военные успешно поразили пункт временной дислокации личного состава 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, передает РИА «Новости». Атака была проведена с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

    «В населенном пункте Николаевка в ДНР разведывательными подразделениями ВС РФ в одном из покинутых жителями зданий был обнаружен ПВД ВСУ. Согласно принятому командованием решению, по цели был нанесен удар экипажем ВКС России с применением двух авиабомб ФАБ-1500 с УМПК», – заявили в Министерстве обороны.

    Опубликованные кадры объективного контроля подтверждают успешное выполнение боевой задачи. На видеозаписи, полученной в режиме реального времени, отчетливо видно, что часть здания, где укрывался противник, была полностью разрушена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация поразила базы украинских военных в районе Николаевки тремя бомбами ФАБ-1500.

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 разрушили пункт временной дислокации противника в этом же населенном пункте.

    Самолеты ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 по позициям украинских подразделений около Белицкого и Щурова.

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    29 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    @ vk.com/mil

    Tекст: Вера Басилая

    Военные корреспонденты на встрече с министром обороны Андреем Белоусовым выступили с инициативами по оказанию психологической помощи родным военнослужащих и улучшению снабжения подразделений.

    Представители прессы встретились с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым для обсуждения актуальных проблем, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало совершенствование механизмов социальной поддержки бойцов.

    Участники беседы затронули широкий круг тем, включая развитие беспилотных систем в войсках. Отдельное внимание уделили вопросам материально-технического обеспечения подразделений, находящихся на линии соприкосновения.

    Кроме того, прозвучали предложения по организации качественной психологической помощи для родственников военнослужащих.

    В декабре прошлого года Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами для обсуждения вопросов снабжения войск.

    В ноябре прошлого года министр обороны поручил разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки бойцов СВО.

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    29 июня 2026, 15:27 • Новости дня
    Российский дрон «Герань» уничтожил хранилище с ГСМ в Кировоградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России успешно атаковали склад с топливом в Кировоградской области.

    В результате действий российских военных на объекте началось сильное возгорание, передает ТАСС.

    «Расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе «Герань-4 сикер» был нанесен удар высокой точности по хранилищу ГСМ в районе н. п. Новое в Кировоградской области», – сообщили в Министерстве обороны России.

    В военном ведомстве уточнили, что атака привела к разрушению нескольких сооружений и масштабному пожару в резервуарах с горючим. При этом украинские мониторинговые ресурсы также подтверждают факт активного горения на территории хранилища.

    В понедельник российская армия осуществила серию атак по автозаправочным станциям в Харьковской и Днепропетровской областях.

    Незадолго до этого беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в подконтрольном украинским войскам Запорожье.

    Несколькими днями ранее военные уничтожили станцию заправки техники в Черниговской области.

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    30 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    На Западе признали правоту Путина о скорой победе России

    Британский аналитик Меркурис признал правоту Путина о скорой победе России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в специальной военной операции, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Зарубежные специалисты разделяют мнение президента России Владимира Путина о скором успешном завершении специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения.

    «Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», – заявил эксперт.

    По оценке аналитика, украинская армия находится в одном шаге от полного разгрома. Меркурис уверен, что попытки западных лидеров усилить давление на Москву дадут обратный эффект и обернутся величайшим поражением для самих стран Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о взятии под контроль 96% территории Константиновки.

    На съезде «Единой России» глава государства отметил неспособность западных элит нанести стране стратегическое поражение.

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    30 июня 2026, 06:39 • Новости дня
    Пленный бразилец поблагодарил армию России за спасение жизни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся российским военным в плен 23-летний бразилец Эрик Феррейра Соариш поблагодарил их за спасение.

    Гражданин Бразилии Эрик Феррейра Соариш в возрасте 23 лет добровольно сдался в плен, передает ТАСС. «Слава богу, я жив. И спасибо российским военным, которые мне оказали гуманитарную медицинскую помощь», – сказал он на опубликованной видеозаписи.

    Иностранец попросил прощения у матери за отъезд на фронт вопреки ее советам. Пленный признался, что поездка на чужую войну ради денег не стоила расставания с семьей и не принесла ожидаемого достатка. Боец передал привет родственникам и пообещал однажды вернуться.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о присутствии в рядах украинской армии множества иностранных граждан. Украинское командование использует их в качестве пушечного мяса, совершенно не жалея жизней наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров несколькими днями ранее показал пленных колумбийских боевиков.

    Французский военный корреспондент Лоран Брайар весной оценил общее число иностранных солдат в рядах ВСУ в 25 тыс. человек.

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    29 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Комбат «Моздок»: ВСУ потеряли возможность входа и выхода из Константиновки

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВСУ полностью утратили возможность как входить, так и покидать Константиновку, заявил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Моздок».

    Он отметил, что украинские военные на этом направлении испытывают серьезные трудности и обеспечиваются боеприпасами и продовольствием исключительно с помощью крупных дронов, передает РИА «Новости».

    Комбат подчеркнул, что российские подразделения заняли район Красного Октября, закрепились в нем и начали полную зачистку населенного пункта. По его словам, «в Константиновске уже завершен этап просачивания в город, поэтому мы заняли район Красного Октября, накопились в нем, закрепились и, соответственно, перестали противника запускать и выпускать из города».

    Он добавил, что ВСУ применяют НРТК, а также пытаются подвести подкрепления и войти в район Константиновки, Новоселовки или в центр города, однако, как правило, в районе Новоселовки все их попытки пресекаются и подразделения уничтожаются.

    По словам командира, развитие ситуации под Константиновкой уже предопределено, город вскоре падет. «Им надо сейчас крупное количество людей завести, но у них не получится, потому что все под огневым контролем и расстояние с нашими штурмовиками очень маленькое», – пояснил он. Подходы к городу также находятся под наблюдением и огневым воздействием российских войск.

    Ранее Минобороны сообщили, что российские дроны уничтожили машину снабжения ВСУ под Константиновкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные отступили из городской застройки Константиновки.

    Командир артиллерийского дивизиона с позывным «Порог» заявил о полной изоляции гарнизона ВСУ.

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    30 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне»: Боевики ВСУ неделями ждут эвакуацию из Бачевска среди трупов

    Боевики ВСУ вынуждены неделями ждать эвакуацию из Бачевска

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки в Шосткинском районе продолжили стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, узнав, как боевикам ВСУ приходится прятаться и неделями ждать эвакуации.

    «Данные радиоперехватов показывают, что солдаты 2-го батальона 104 обр ТерО уже несколько суток просят у командования эвакуацию из Бачевска. Украинские солдаты занимают погреба и подвалы жилых строений, где неделями находятся без нормального обеспечения, окруженные трупами собственных сослуживцев», –  сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 600 метров. Стрелковые бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах.

    В Черниговской области жители Новгород-Северского района жалуются на украинских боевиков, которые неизбирательно бьют по жилым строениям.

    На Харьковской направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях), – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как выкуривали батальон ВСУ на окраинах Бачевска. Пленные ВСУ рассказали, как в Волчанском районе в течение 150 дней не было снабжения. Марочко сообщил о закреплении ВС России в Малой Волчьей.

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