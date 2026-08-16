Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.2 комментария
Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в ЕС желанием «отблагодарить» фон дер Ляйен
Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в ЕС желанием отблагодарить фон дер Ляйен
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте, что мигранты массово приезжают, чтобы «лично поблагодарить» председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен и «бюрократов ЕС» за их миграционную политику.
Дмитриев заявил на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута заявил, что мигранты массово приезжают для того, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других бюрократов ЕС, дружелюбных к мигрантам, за их прекрасные миграционные инициативы, передает РИА «Новости».
Масштабный кризис разразился в конце июля, когда нелегалы начали активно проникать на территорию Испании из Марокко. Глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка отмечал, что границу пересекли порядка 72 тыс. человек. Местные власти уточнили, что сейчас в городе остаются около 10 тыс. приезжих.
Накануне Кирилл Дмитриев назвал массовый приток нелегалов в испанский анклав прямым итогом провальной миграционной политики стран Запада.
Власти Испании и Марокко экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах из-за угрозы нового прорыва.
В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты.