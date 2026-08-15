Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в Сеуту провалом мультикультурализма в ЕС
Дмитриев назвал кризис в испанской Сеуте следствием мультикультурализма
Массовый приток нелегалов в испанский анклав и загрязнение местных пляжей стали прямым и закономерным итогом провальной миграционной политики стран Запада, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Резкое обострение обстановки на границе Испании вызвано системными ошибками европейских властей. Наплыв переселенцев и его разрушительные последствия выступают лишь первым этапом негативного проявления текущего курса, цитирует РИА «Новости» спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева
«Европейский мультикультурализм в действии. Начало», – заявил Дмитриев, отреагировав на кадры из социальных сетей. На опубликованных в Интернете фотографиях показано катастрофическое состояние побережья Сеуты, которое оказалось полностью завалено бытовым мусором после прибытия иностранцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас потребовал выдворить всех марокканских нелегальных мигрантов.
Ранее Кирилл Дмитриев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен главной целью стремящихся вглубь Европы людей. Напомним, что при попытке массового прорыва на испанский анклав в Африке погиб как минимум 141 человек.