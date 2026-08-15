Дмитриев назвал кризис в испанской Сеуте следствием мультикультурализма

Tекст: Тимур Шайдуллин

Резкое обострение обстановки на границе Испании вызвано системными ошибками европейских властей. Наплыв переселенцев и его разрушительные последствия выступают лишь первым этапом негативного проявления текущего курса, цитирует РИА «Новости» спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева

«Европейский мультикультурализм в действии. Начало», – заявил Дмитриев, отреагировав на кадры из социальных сетей. На опубликованных в Интернете фотографиях показано катастрофическое состояние побережья Сеуты, которое оказалось полностью завалено бытовым мусором после прибытия иностранцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас потребовал выдворить всех марокканских нелегальных мигрантов.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен главной целью стремящихся вглубь Европы людей. Напомним, что при попытке массового прорыва на испанский анклав в Африке погиб как минимум 141 человек.