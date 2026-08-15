Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Рейтинг правящего в Германии блока рухнул до пятилетнего минимума
Рейтинг правящего блока ХДС/ХСС канцлера Германии Мерца обвалился до 20%
Уровень поддержки правительства Фридриха Мерца достиг рекордно низких значений, тогда как оппозиционная «Альтернатива для Германии» закрепилась на позиции самой популярной политической силы.
Позиции консерваторов среди жителей ФРГ продолжают стремительно слабеть, передает РИА «Новости».
Согласно свежим данным опроса социологического института INSA для газеты Bild, уровень поддержки блока упал до 20%. Это худший показатель политической силы за последние пять лет.
«Еще никогда уровень поддержки не был столь низким, а уровень неприятия – столь высоким», – заявил руководитель INSA Герман Бинкерт. Он добавил, что переломить эту тенденцию практически невозможно, так как даже оставшиеся избиратели правящих партий разочаровались в федеральном правительстве.
Партнеры консерваторов по коалиции из СДПГ получают лишь 12% голосов, сравнявшись с набирающей популярность партией «Левых». При этом безоговорочным лидером симпатий немцев остается правая «Альтернатива для Германии», чей рейтинг зафиксировался на отметке 28%.
Работой канцлера Фридриха Мерца удовлетворены всего 16% граждан, тогда как 78% выражают резкое недовольство. Опрос проводился в середине августа с участием более тысячи человек, а статистическая погрешность составила около трех процентных пунктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, левое крыло Социал-демократической партии Германии потребовало созвать внеочередной съезд для смены руководства.
Месяцем ранее уровень одобрения канцлера Фридриха Мерца упал до исторического минимума в 13%.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил повторение главой немецкого правительства судьбы бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера.