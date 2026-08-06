Москва системно и жестко разрушает тот фантастический мир, который Пашинян рисует для армянского населения. Мир, где этому населению все должны просто по определению, где его политические прожекты будут беспрекословно оплачиваться за счет российских налогоплательщиков, и где за свои поступки не нужно отвечать.0 комментариев
Европа обновила исторический антирекорд по запасам газа в хранилищах
Темпы закачки газа в европейские хранилища упали до трехлетнего минимума
На фоне аномальной летней жары страны Евросоюза накопили лишь 48% требуемых объемов газа, рискуя начать предстоящий отопительный сезон с рекордно низкими запасами.
Чистая разница между объемами закачки и отбора топлива странами Евросоюза находится на минимальном уровне за последние три года, передает ТАСС.
С начала апреля европейские государства смогли накопить лишь 48% необходимых к зиме объемов. Сейчас подземные хранилища заполнены на 57,87%, что стало наихудшим показателем с 2011 года.
В резервуарах находится около 63,3 млрд кубических метров газа, что на 13,6 млрд меньше показателей прошлого года. «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%», – прогнозировал ранее «Газпром».
Согласно требованиям Еврокомиссии, к началу зимы уровень заполненности должен достигать 90%. Для выполнения этой нормы странам потребуется закачать еще не менее 68 млрд кубических метров. Однако текущие темпы указывают на риск заполнения лишь на 70-75%, что станет абсолютным историческим минимумом.
На ситуацию серьезно повлияли проигранная конкуренция с Азией за сжиженный природный газ на фоне ближневосточного конфликта и высокие цены. Кроме того, экстремальная жара в июне и июле резко увеличила расход электроэнергии на кондиционирование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нетто-закачка газа в европейские подземные хранилища в июле стала минимальной за последние шесть лет.
Страны Европейского союза по итогам прошлого месяца заполнили свои резервуары лишь на 56,63%.
Российская компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период из-за низких темпов пополнения запасов.