Европа обновила исторический антирекорд по запасам газа в хранилищах

Темпы закачки газа в европейские хранилища упали до трехлетнего минимума

Tекст: Мария Иванова

Чистая разница между объемами закачки и отбора топлива странами Евросоюза находится на минимальном уровне за последние три года, передает ТАСС.

С начала апреля европейские государства смогли накопить лишь 48% необходимых к зиме объемов. Сейчас подземные хранилища заполнены на 57,87%, что стало наихудшим показателем с 2011 года.

В резервуарах находится около 63,3 млрд кубических метров газа, что на 13,6 млрд меньше показателей прошлого года. «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%», – прогнозировал ранее «Газпром».

Согласно требованиям Еврокомиссии, к началу зимы уровень заполненности должен достигать 90%. Для выполнения этой нормы странам потребуется закачать еще не менее 68 млрд кубических метров. Однако текущие темпы указывают на риск заполнения лишь на 70-75%, что станет абсолютным историческим минимумом.

На ситуацию серьезно повлияли проигранная конкуренция с Азией за сжиженный природный газ на фоне ближневосточного конфликта и высокие цены. Кроме того, экстремальная жара в июне и июле резко увеличила расход электроэнергии на кондиционирование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нетто-закачка газа в европейские подземные хранилища в июле стала минимальной за последние шесть лет.

Страны Европейского союза по итогам прошлого месяца заполнили свои резервуары лишь на 56,63%.

Российская компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период из-за низких темпов пополнения запасов.