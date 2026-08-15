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    «Евротройка» готовит новую войну на Украине
    Эксперт: Новый аналитический центр «Востока» сократил цикл «обнаружил – поразил»
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    МИД предупредил США и Турцию о последствиях из-за планов вооружить Киев
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска
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    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 16:35 • Новости дня

    В ОДКБ сообщили о готовности ОБСЕ восстановить сотрудничество

    Масадыков: В ОБСЕ заявили о желании возобновить прерванное взаимодействие с ОДКБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе планирует восстановить официальные контакты с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после многолетнего перерыва, сообщили в ОДКБ.

    Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил намерение возобновить диалог с Организацией Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил РИА «Новости» генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

    «Несколько лет назад отношения между нашими организациями были прерваны, и произошло это не по инициативе ОДКБ», – напомнил Масадыков. Встреча Синирлиоглу и Масадыкова состоялась в Вене 18 мая. Он высоко оценил итоги прошедшей беседы, назвав их весьма позитивными.

    По словам руководителя евразийского блока, подобный сценарий принесет пользу всем участникам, позволив эффективнее укреплять евразийскую безопасность. Напомним, в состав объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а Армения приостановила участие в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Договора о коллективной безопасности ранее также заявила о готовности возобновить контакты с ОБСЕ.

    Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил окончательный выход страны из ОДКБ. А накануне Таалатбек Масадыков сообщил об угрозе из-за милитаризации стран Балтии и Финляндии.

    15 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    @ Titov Yevhen/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы избежать исключения из дипломатического процесса американской администрацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин. Лондон также участвует в обсуждениях, однако проявляет осторожность из-за возможных рисков для отношений с Вашингтоном.

    Как подчеркивают собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.

    Ранее в Турции заявили о закрытых переговорах с Россией и Украиной.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность посредничества Берлина в украинском урегулировании.

    Замглавы МИД Галузин ранее назвал европейские призывы к миру пустым прикрытием для разработки вооружений против России.

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    15 августа 2026, 12:42 • Новости дня
    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Эксперт Браке призвал ФРГ и ЕС серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе и Германии следует серьезно отнестись к заявлениям президента Владимира Путина об ответных мерах на попытки захвата торговых судов, поскольку это грозит значительными экономическими издержками, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета Мориц Браке.

    Браке в интервью газете Bild призвал Германию и Европу обратить пристальное внимание на предупреждения Москвы. «К российским угрозам следует отнестись всерьез, передает ТАСС.

    По словам эксперта, даже единичные инциденты способны вызвать серьезные последствия для европейской экономики. Это может привести к удорожанию страхования, увеличению протяженности маршрутов и росту издержек для мировой торговли. Браке подчеркнул критическую зависимость Германии и Европы от морских путей для поддержания экономической и политической стабильности.

    Германский союз страховщиков также отмечает, что реакция России обернется высокими затратами для судоходных компаний. Ожидается ужесточение условий страхования и дополнительные расходы из-за поиска альтернативных маршрутов. Аналогичную обеспокоенность выразили в Союзе германских судовладельцев.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата российских торговых судов Западом.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подтвердил осознание европейскими странами готовности Москвы к жестким мерам.

    Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил о полной готовности Тихоокеанского флота к выполнению поручения главы государства.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    Лукашенко назвал президентское кредо

    Лукашенко назвал искренний разговор с народом президентским кредо

    Лукашенко назвал президентское кредо
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на этнокультурном фестивале «Зов Полесья» в Гомельской области поделился главными принципами управления государством и вспомнил первые годы у власти.

    Выступая на церемонии открытия праздника «Зов Полесья», Александр Лукашенко раскрыл секрет своего политического успеха, передает ТАСС. Политик признался, что всегда стремился делать все возможное для блага граждан.

    «И та косьба в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним и честным, во многом предопределила мое президентское кредо – открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага», – отметил глава государства.

    Ранее руководитель республики вспоминал, как во время одной из первых поездок в регион вручную косил пойму Припяти вместе с местными жителями. После этого поступка прекратились любые разговоры о создании независимой полесской республики.

    Политик также добавил, что Полесье считается прародиной славян. Именно поэтому решение о проведении фестиваля в 2010 году принималось с целью объединить три братских народа и собрать вместе всех желающих на общей исторической родине.

    Ранее Лукашенко назвал борьбу с несправедливостью своим главным достижением за годы пребывания на посту.

    На республиканском празднике «Купалье» Лукашенко поделился видением основы культурного кода белорусов.

    В прошлом году во время совещания по развитию Припятского Полесья Лукашенко призвал чиновников уйти от излишней советскости в докладах.

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    15 августа 2026, 01:44 • Новости дня
    Армия США приостановила учебные полеты вертолетов Apache после крушения в Техасе

    Tекст: Антон Антонов

    Американские сухопутные войска временно прекратили учебные вылеты вертолетов AH-64 Apache после падения одного из вертолетов в Техасе, сообщают военные.

    Командование армии США распорядилось приостановить полеты в рамках подготовки экипажей до выяснения обстоятельств недавней аварии, передает ТАСС.

    Решение связано с крушением вертолета Apache, произошедшим 12 августа в центральной части американского штата Техас. На борту находились два человека. Оба погибли в результате катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае у боевых вертолетов армии США Apache AH-64E выявили опасный дефект трансмиссии, способный привести к отказу хвостового винта и потере управления.

    В июне боевой вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива.

    В феврале 2024 года вертолет AH-64 Apache Национальной гвардии США разбился в штате Миссисипи во время учебного полета с гибелью двух военнослужащих.

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    15 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    В Белоруссии рассказали о судьбе брошенных литовских фур

    Адвокат Меткина сообщила о сохранении прав собственности на литовские фуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Истечение сроков спецхранения оставленных на границе с Белоруссией грузовиков не лишает иностранных владельцев законного права собственности на этот коммерческий транспорт, заявляют юристы.

    Около 100 задержанных автомобилей из Литвы, в основном полуприцепов, до сих пор остаются на территории Белоруссии. Специалист по международному праву Елизавета Меткина рассказала РИА «Новости», что машины могут остаться у нынешних хозяев.

    «По истечении срока хранения право собственности на автомобили автоматически не прекращается. Если владельцы их не заберут, дальнейшая судьба транспорта должна решаться в установленном белорусским законодательством порядке», – подчеркнула юрист.

    Она добавила, что обращение техники в доход государства допускается исключительно при наличии законных оснований и соблюдении строгих процедур. По словам эксперта, даже превышение расходов на стоянку над стоимостью машины не делает государство ее автоматическим собственником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд грузовых автомобилей с литовскими номерами.

    До этого Минск заявлял о скоплении на территории страны более 1,8 тыс.литовских фур.

    Ранее министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю белорусского посольства из-за застрявших машин.

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    15 августа 2026, 15:57 • Новости дня
    NYT: Страны у границ России не доверяют ФРГ и Франции в переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд европейских государств сомневается в способности Парижа и Берлина эффективно защищать их позиции при возможном дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

    Страны Евросоюза у границ России не полностью доверяют французским и немецким политикам представлять их интересы в возвожных переговорах по Украине, пишет The New York Times, ссылаясь на трех европейских чиновников.

    Особое сомнение в компетенции этих стран сохраняется у Венгрии и государств Балтии. Американское издание отмечает, что Британия, Франция и Германия считают себя главными переговорщиками от Европы. Эта тройка уже подготовила варианты военных гарантий для Киева после возможного завершения конфликта.

    По данным газеты из США, активные консультации по данному вопросу велись еще в июне. Польша, Италия и государства Северной Европы также настаивают на своем участии в обсуждениях. Ожидается, что Евросоюз будет проинформирован о ходе дискуссий и позднее подключен к процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Великобритания разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил отдать ключевую роль в этом процессе «евротройке». Позже сообщалось, что бывшие чиновники этих европейских стран и России провели тайную встречу в Вене.

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    15 августа 2026, 10:03 • Новости дня
    МИД России заявил о скрепленном боевым братством союзничестве с КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Союзничество Москвы и Пхеньяна скреплено узами боевого братства, что подтверждается твердой поддержкой КНДР спецоперации на Украине, сообщило Министерство иностранных дел России.

    «Союзнический характер двусторонних отношений, скрепленных узами боевого братства, в полной мере нашел свое отражение в проявленной КНДР твердой поддержке российской специальной военной операции на Украине. Светлая память военнослужащим КНДР, павшим в боях за освобождение Курской области от украинских неонацистов и иностранных наемников», – подчеркнули в министерстве, передает ТАСС.

    В ведомстве напомнили, что 15 августа 1945 года советские войска освободили Корею от японского колониального господства в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции. Бойцы Красной армии вместе с корейскими патриотами разгромили Квантунскую армию, ускорив окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке. За свободу корейского народа отдали жизни 12 тыс. советских солдат и офицеров, в честь которых в августе 1946 года в Пхеньяне установили памятник-обелиск.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения, отметив высочайший уровень взаимодействия двух стран на всех направлениях.

    Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева .

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян наградил орденами Мужества бойцов Корейской Народной Армии за проявленный героизм в Курской области.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил о братской союзнической помощи Пхеньяна в освобождении российского региона от украинских боевиков.

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    15 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Кобяков заявил об интересе недружественных стран к ВЭФ

    Кобяков сообщил о желании Запада участвовать в ВЭФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные компании и предприниматели продолжают проявлять внимание к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), несмотря на политическое давление и санкционные ограничения, сообщили организаторы мероприятия.

    Даже представители недружественных государств демонстрируют интерес к Восточному экономическому форуму. Об этом рассказал ТАСС советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

    «Интерес традиционно большой. Прежде всего, это страны АТР, среди них есть и формально недружественные. Хотя есть и европейские бизнесмены и компании», – сообщил спикер.

    Кобяков добавил, что многие западные организации давно функционируют как российские. По его словам, часть бизнеса продолжает деятельность в России по негласным договоренностям со своими правительствами, избегая внимания русофобов. Некоторые государства вынуждены поддерживать санкции под давлением англосаксов, не имея реального выбора.

    Напомним, Восточный экономический форум состоится 1–4 сентября 2026 года во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Юрий Трутнев спрогнозировал участие представителей не менее 75 государств в Восточном экономическом форуме.

    Ранее Министерство иностранных дел России отметило стремление недружественных стран к восстановлению связей с Приморским краем. А премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал решил лично возглавить официальную делегацию своего государства на предстоящем форуме во Владивостоке.

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    15 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    Рекордная засуха оставила Швейцарию без бассейнов и зеленых газонов

    Швейцария ввела строгие меры экономии воды из-за рекордной засухи

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Швейцарии ввели режим экономии воды из-за рекордного падения уровня в реках и озерах на фоне сильной засухи.

    Швейцарские власти ввели строгие ограничения на использование воды из-за сильной засухи, охватившей всю страну, сообщает газета Blick.

    В государстве установлен максимальный, четвертый уровень опасности, уровень водоемов достиг исторического минимума, отмечает ТАСС.

    В кантоне Аргау жителям запретили поливать газоны и наполнять бассейны. Также ограничен забор воды из большинства ручьев, что привело к высыханию пастбищ и лугов у местных фермеров за последние две недели.

    В кантоне Гларус введен запрет на забор воды из поверхностных водоемов на равнине для сохранения экосистем. В полукантоне Базель-Ланд ограничены полив газонов, мытье автомобилей и наполнение бассейнов. Из-за обмеления Цюрихского озера отменены рейсы судов и соревнования по плаванию. Прогнозы обещают кратковременные дожди в выходные, но засуха продолжится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная метеослужба Швейцарии ввела максимальный уровень засухи на всей территории страны.

    Экстремальная жара привела к масштабным убыткам местных фермеров.

    Горнолыжный курорт Адельбоден превратит трубы для искусственного снега в систему защиты от лесных пожаров.

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    15 августа 2026, 14:03 • Новости дня
    Лукашенко назвал залог спокойствия жителей Белоруссии

    Лукашенко: Стремление к труду является залогом спокойствия в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что залогом спокойствия в стране служит стремление граждан к труду и развитию государства.

    Лукашенко во время церемонии открытия международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья», проходящего в агрогородке Лясковичи Гомельской области, заявил, что залогом спокойствия в стране служит стремление граждан к труду и развитию государства, передает БелТА.

    «Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь - это общий дом, здесь живут все, и живут нормально», - подчеркнул глава государства.

    Белорусский лидер также обратил внимание на сложную обстановку вокруг страны, отметив проявления религиозной и национальной вражды. Лукашенко добавил, что спокойная жизнь возможна только при условии честного труда и укрепления экономики, которая остается главным приоритетом для государства.

    На фестивале «Зов Полесья» Лукашенко поделился главными принципами управления государством.


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    15 августа 2026, 15:59 • Новости дня
    Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

    Крупный лесной пожар охватил 1,6 тыс. гектаров в бельгийских Арденнах

    Tекст: Мария Иванова

    Первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии, приведя к частичной эвакуации местного населения.

    Возгорание началось ночью в лесистом районе От-Фань, расположенном на востоке страны. Огонь уже охватил до 1,6 тыс. гектаров леса, передает канал RTBF.

    Быстрому распространению пламени способствуют рекордная жара и сильная засуха. К борьбе со стихией привлечены несколько десятков машин, три вертолета и военные. Пожарные расчеты получили подкрепление из соседней Германии для предотвращения дальнейшего продвижения огня.

    Пострадавшая территория является заповедником и относится к числу наименее населенных районов Бельгии. В связи с этим эвакуация жителей носит точечный характер, крупные населенные пункты в настоящее время находятся вне опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    Масштабный лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тыс. гектаров территорий.

    В ходе ликвидации природных возгораний на юго-западе Франции пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

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    15 августа 2026, 15:01 • Новости дня
    Военнослужащие России и Киргизии провели совместные учения

    Военнослужащие России и Киргизии провели совместные тактические учения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бойцы российской военной базы продемонстрировали киргизским коллегам современные методы ведения боя, включая тактику штурмовых групп и применение беспилотников.

    В учебно-тренировочном центре проходят совместные тактические учения военнослужащих России и Киргизии. Бойцы 201-й российской военной базы Центрального военного округа поделились с киргизским контингентом передовым опытом ведения боевых действий, сообщает Минобороны.

    Под руководством российских специалистов военнослужащие Киргизии отработали тактику действий штурмовых групп. Кроме того, участники учений освоили основы тактической медицины, изучили применение беспилотных летательных аппаратов и методы противодействия им.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года российские военнослужащие прошли боевое слаживание с применением беспилотников.

    Ранее президент Владимир Путин назвал 201-ю военную базу гарантом безопасности в Центральноазиатском регионе. Напомним, что осенью прошлого года военные стран ОДКБ завершили совместные учения на территории Киргизии.

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    15 августа 2026, 17:23 • Новости дня
    Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в Сеуту провалом мультикультурализма в ЕС

    Дмитриев назвал кризис в испанской Сеуте следствием мультикультурализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массовый приток нелегалов в испанский анклав и загрязнение местных пляжей стали прямым и закономерным итогом провальной миграционной политики стран Запада, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Резкое обострение обстановки на границе Испании вызвано системными ошибками европейских властей. Наплыв переселенцев и его разрушительные последствия выступают лишь первым этапом негативного проявления текущего курса, цитирует РИА «Новости» спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева

    «Европейский мультикультурализм в действии. Начало», – заявил Дмитриев, отреагировав на кадры из социальных сетей. На опубликованных в Интернете фотографиях показано катастрофическое состояние побережья Сеуты, которое оказалось полностью завалено бытовым мусором после прибытия иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас потребовал выдворить всех марокканских нелегальных мигрантов.

    Ранее Кирилл Дмитриев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен главной целью стремящихся вглубь Европы людей. Напомним, что при попытке массового прорыва на испанский анклав в Африке погиб как минимум 141 человек.

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    15 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    Падение уровня Дуная в Сербии осложнило тушение масштабных лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальное маловодье на Дунае, побившее рекорды последних полутора веков, оставило сербских спасателей без воды для ликвидации более 30 природных пожаров.

    Уровень воды в Дунае на территории Сербии достиг рекордно низких значений за последние 100–150 лет, что создает серьезные трудности при тушении лесных пожаров, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел республики Ивица Дачич, передает ТАСС.

    «Мы находимся на канале Дунай-Тиса-Дунай. Как вы знаете, мы переживаем историческое явление – самый низкий уровень Дуная за последние 100-150 лет. А для тушения пожаров нужна вода», – подчеркнул глава сербского МВД.

    По словам Дачича, на данный момент в стране локализованы 32 очага возгорания. Особенно сложная ситуация складывается в заповедной зоне Делиблатских песков на северо-востоке Сербии, где тушение затруднено сложным рельефом. К борьбе с огнем привлечены вертолеты, военнослужащие и специалисты Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.

    Делиблатские пески – это уникальная территория площадью более 380 кв. км в автономном крае Воеводина, покрытая песчаными дюнами со степной растительностью. В 2002 году этот заповедник был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проблемы с уровнем воды в Дунае и его притоках вызваны сильной засухой, спровоцированной жарой и отсутствием осадков в странах Центральной и Восточной Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе прекращения речного судоходства.

    Уровень воды около болгарского города Русе достиг исторического минимума.

    Из-за критического обмеления Дуная Румыния отключила реактор атомной электростанции «Чернаводэ».

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    15 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Египетская Air Cairo запустила рейсы из Эль-Аламейна в Москву

    Air Cairo выполнила первый рейс из египетского Эль-Аламейна в Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый самолет египетского авиаперевозчика Air Cairo успешно совершил перелет со средиземноморского побережья Египта в столичный аэропорт Шереметьево.

    Египетская авиакомпания Air Cairo совершила дебютный полет из города Эль-Аламейн в московский аэропорт Шереметьево, сообщает Минтранс РФ.

    «Ранее подведомственная Минтрансу Росавиация выдала разрешение египетскому авиаперевозчику Air Cairo на выполнение программы рейсов из Египта в Россию по маршруту Эль-Аламейн - Москва. Аэропорт находится на побережье Средиземного моря. Первый рейс оттуда прибыл в Шереметьево», – заявили в российском ведомстве.

    В министерстве также отметили, что пассажирам доступны и другие направления. В частности, осуществляются перелеты в Каир, Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Борг-эль-Араб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация открыла прямое авиасообщение с египетским курортом Эль-Аламейн. Летом текущего года Ассоциация туроператоров России включила Египет в список доступных для прямых перелетов стран.

    Ранее авиакомпания Air Cairo по техническим причинам временно заменила часть прямых рейсов перелетами через Анталью.

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