Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Лжеволонтер получила три года за обман семей бойцов ВСУ
Украинский суд отправил в тюрьму жительницу Черновцов, которая вымогала деньги у родственников пропавших без вести украинских солдат за якобы их спасение из серой зоны.
Суд на Украине приговорил к трем годам лишения свободы 42-летнюю жительницу Черновцов за мошенничество в отношении семей пропавших без вести солдат ВСУ, передает РИА «Новости».
Женщина выдавала себя за волонтера и требовала деньги за эвакуацию военных.
Следствие установило, что с ноября 2025 года по январь 2026 года осужденная обманула пять женщин, искавших своих близких. Она создавала фальшивые аккаунты, находила публикации родственников и сообщала им, что пропавшие найдены живыми, но нуждаются в платной эвакуации.
Таким образом мошенница получила более 75 тыс. гривен, что эквивалентно 1,6 тыс. долларов. В суде она полностью признала вину.
Ранее сообщалось, что телефонные аферисты разработали схему обмана родственников бойцов под видом военных журналистов.
Глава делегации Международного комитета Красного Креста сообщила об обмане родных пропавших без вести людей лжесотрудниками организации.
Министерство внутренних дел России рассказало о краже средств у близких участников спецоперации фальшивыми волонтерами.