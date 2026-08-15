Лжеволонтер получила три года за обман семей бойцов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд на Украине приговорил к трем годам лишения свободы 42-летнюю жительницу Черновцов за мошенничество в отношении семей пропавших без вести солдат ВСУ, передает РИА «Новости».

Женщина выдавала себя за волонтера и требовала деньги за эвакуацию военных.

Следствие установило, что с ноября 2025 года по январь 2026 года осужденная обманула пять женщин, искавших своих близких. Она создавала фальшивые аккаунты, находила публикации родственников и сообщала им, что пропавшие найдены живыми, но нуждаются в платной эвакуации.

Таким образом мошенница получила более 75 тыс. гривен, что эквивалентно 1,6 тыс. долларов. В суде она полностью признала вину.

Ранее сообщалось, что телефонные аферисты разработали схему обмана родственников бойцов под видом военных журналистов.

Глава делегации Международного комитета Красного Креста сообщила об обмане родных пропавших без вести людей лжесотрудниками организации.

Министерство внутренних дел России рассказало о краже средств у близких участников спецоперации фальшивыми волонтерами.