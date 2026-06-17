Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.88 комментариев
МВД: Лжевоенкоры придумали циничную схему обмана семей участников СВО
МВД выявило схему обмана родственников участников СВО под видом военкоров
Злоумышленники начали представляться военными корреспондентами, чтобы выманивать информацию и деньги у семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, предупредили в МВД.
Преступники разработали новую схему обмана родственников участников специальной военной операции, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Аферисты звонят семьям бойцов под видом военных журналистов.
«Фиксируем новый повод для первого контакта, который мошенники используют в отношении родственников участников СВО», – рассказали в ведомстве. Злоумышленники заявляют о подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем.
В ходе разговора мошенники предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации о бойце. Их расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любые сведения о близком человеке.
Полиция призывает граждан сохранять бдительность в подобных ситуациях. Любую информацию, поступающую от неизвестных лиц, необходимо тщательно перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае аферисты выманивали у родственников бойцов СМС-коды под предлогом переезда поисковых чатов.
В апреле мошенники создавали поддельные ресурсы Следственного комитета для обмана участников спецоперации.
В марте преступники звонили семьям солдат от имени работников морга ради получения доступа к личным данным.