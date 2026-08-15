Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Колумбийский наемник ВСУ Флоро Гомез ликвидирован на купянском направлении
В зоне проведения спецоперации на купянском направлении уничтожен иностранный боец ВСУ Флоро Гомез, прибывший из центральной части Колумбии.
Российские военные ликвидировали колумбийского наемника Флоро Гомеза на купянском направлении. Иностранец прибыл в зону боевых действий из небольшого города Мани, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.
«Очередной колумбийский наемник уничтожен на купянском направлении. Было установлено что уничтоженным колумбийцем оказался Флоро Гомез из небольшого города Мани в центре Колумбии», – рассказали силовики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около пяти тысяч иностранных наемников ВСУ сосредоточились на купянском направлении.
Ранее сообщалось, что с начала спецоперации российские войска уничтожили порядка 750 колумбийских боевиков. Между тем, президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в украинском конфликте.