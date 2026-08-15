Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Российские дроны сорвали снабжение позиций ВСУ в Запорожской области
Операторы БПЛА группировки «Восток» сорвали подвоз припасов для ВСУ
Военнослужащие российской армии успешно атаковали транспорт противника, лишив украинские подразделения необходимых материальных средств на запорожском направлении.
Успешная операция российских операторов беспилотной авиации позволила нарушить логистику вражеских подразделений. Военнослужащие группировки «Восток» своевременно выявили и пресекли попытку доставки грузов противнику, сообщает Минобороны.
В результате точной работы расчетов ударных дронов подвоз материальных средств на передовые позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области оказался полностью сорван. Очередной рейс украинских снабженцев завершился провалом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев доложил министру обороны об освобождении 12 населенных пунктов в Запорожской области.
В июле артиллеристы данного объединения уничтожили опорные пункты и резервы украинской армии на этом направлении. А в конце июня российские военнослужащие взяли под контроль запорожские села Ровное и Лесное.