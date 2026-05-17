В Красном Кресте сообщили о мошенниках под видом сотрудником организации
Аферисты под видом сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) обманывают родных пропавших без вести в ходе конфликта на Украине, сообщила глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
«Мы очень переживаем оттого, что семьи военных и людей, пропавших без вести, становятся жертвами мошенников. Мошенники часто представляются сотрудниками Красного Креста или других организаций и пользуются тревогой и уязвимостью таких семей», – сказала она РИА «Новости».
МККК старается оперативно предупреждать людей о выявленных мошеннических схемах. Кроме того, организация обучает распознавать обман и объясняет, как организована работа Красного Креста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники распространяют в чатах ссылки на поддельные ресурсы Следственного комитета для перерасчета выплат бойцам СВО. Аферисты похищают аккаунты россиян под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку участников спецоперации. Мошенники начали похищать аккаунты родственников пропавших бойцов СВО.