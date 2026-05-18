Голикова сообщила о запуске системы выявления генетических болезней младенцев
Новую тест-систему по выявлению более 2 тыс. генетических заболеваний у младенцев начали применять в России в начале года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова рассказала о внедрении инновационного метода диагностики младенцев, передает РИА «Новости».
«По итогам первых трех месяцев этого года: введена в оборот новая тест-система, которая выявляет более двух тысяч наследственных заболеваний у новорожденных», – отметила она на совещании правительства.
Заместитель председателя правительства пояснила, что использование этой разработки уже позволило обнаружить патологии у нескольких сотен детей. Своевременная диагностика дала возможность оперативно приступить к их лечению.
Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Программа, включающая пять федеральных проектов, призвана обеспечить технологическое лидерство страны в сфере медицины и фармацевтического производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля президент России Владимир Путин поручил увеличить количество выявляемых в рамках неонатального скрининга заболеваний.
В феврале Минздрав решил дополнить перечень тестирования младенцев диагностикой миодистрофии Дюшенна.
Месяцем ранее российское правительство одобрило план по внедрению молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей.