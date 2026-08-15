Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
В Днепропетровске снесли памятник создателю ВДВ советскому генералу Маргелову
На Украине уничтожили монумент создателю ВДВ генералу Василию Маргелову
Власти Днепропетровка демонтировали скульптуру советского генерала Василия Маргелова на днепровской набережной, чтобы освободить место для нового монумента украинским десантникам.
В Днепропетровске снесли памятник командующему советскими ВДВ Василию Маргелову. Он располагался на днепровской набережной. Разрешение на снос было выдано четыре дня назад, – цитирует публикацию украинского издания «Страна.ua» РИА «Новости».
На освободившейся площадке планируется возвести мемориал в честь украинских десантников. Сам Маргелов родился в 1908 году именно в Днепропетровске, носившем тогда название Екатеринослав.
Генерал прошел Великую Отечественную войну и руководил дивизией при освобождении Херсона. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Позднее он принял непосредственное участие в становлении Воздушно-десантных войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне киевские власти демонтировали советскую звезду со стелы на въезде в Днепропетровск. Ранее в Ивано-Франковской области уничтожили три мемориала погибшим воинам.