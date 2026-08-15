В Днепропетровске снесли памятник создателю ВДВ советскому генералу Маргелову

На Украине уничтожили монумент создателю ВДВ генералу Василию Маргелову

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Днепропетровске снесли памятник командующему советскими ВДВ Василию Маргелову. Он располагался на днепровской набережной. Разрешение на снос было выдано четыре дня назад, – цитирует публикацию украинского издания «Страна.ua» РИА «Новости».

На освободившейся площадке планируется возвести мемориал в честь украинских десантников. Сам Маргелов родился в 1908 году именно в Днепропетровске, носившем тогда название Екатеринослав.

Генерал прошел Великую Отечественную войну и руководил дивизией при освобождении Херсона. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Позднее он принял непосредственное участие в становлении Воздушно-десантных войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне киевские власти демонтировали советскую звезду со стелы на въезде в Днепропетровск. Ранее в Ивано-Франковской области уничтожили три мемориала погибшим воинам.