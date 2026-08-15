Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Число погибших при мощном землетрясении в Индонезии возросло до 47 человек
Жертвами разрушительных подземных толчков магнитудой 7,7 у побережья индонезийского острова Флорес стали 47 человек, еще полсотни получили ранения.
Количество погибших в результате сильного землетрясения в Индонезии увеличилось до 47 человек, передает РИА «Новости». Такие данные приводит газета Straits Times, ссылаясь на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).
Подземные толчки магнитудой 7,7 были зафиксированы Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром в ночь на субботу. Эпицентр стихии находился неподалеку от острова Флорес.
«По меньшей мере 47 человек погибли в землетрясении», – цитирует издание актуальную сводку спасателей на 15 августа. Представитель службы Фатур Рахман также добавил, что в результате удара стихии пострадали 50 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5.
Подземные толчки повредили жилые дома и школы в провинции Восточная Нуса-Тенгара.
Ранее спасательные службы подтвердили гибель 38 человек.