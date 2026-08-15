Число погибших при мощном землетрясении в Индонезии возросло до 47 человек

Tекст: Мария Иванова

Количество погибших в результате сильного землетрясения в Индонезии увеличилось до 47 человек, передает РИА «Новости». Такие данные приводит газета Straits Times, ссылаясь на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Подземные толчки магнитудой 7,7 были зафиксированы Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром в ночь на субботу. Эпицентр стихии находился неподалеку от острова Флорес.

«По меньшей мере 47 человек погибли в землетрясении», – цитирует издание актуальную сводку спасателей на 15 августа. Представитель службы Фатур Рахман также добавил, что в результате удара стихии пострадали 50 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5.

Подземные толчки повредили жилые дома и школы в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Ранее спасательные службы подтвердили гибель 38 человек.