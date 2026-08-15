Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Дрон ВСУ поджег автозаправку в Мелитополе
Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в северной части Мелитополя, произошло возгорание газовой колонки.
Инцидент произошел около 16.30 мск, в этот момент раздался громкий взрыв, передает ТАСС.
Из-за пожара над городом поднялся густой столб черного дыма, который можно наблюдать из разных районов.
На месте происшествия работают расчеты МЧС. Пожарные бригады оперативно приступили к ликвидации возгорания на территории АЗС.
В июле украинские войска атаковали Энергодар и Мелитополь.
Несколькими днями ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об усилении ударов ВСУ по автозаправочным станциям.
В мае беспилотники ВСУ подожгли топливные колонки на двух АЗС в Энергодаре.