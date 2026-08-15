Дрон ВСУ поджег автозаправку в Мелитополе

Журналист Мартенс стал фигурантом уголовного дела после слов об убийстве русских

Tекст: Антон Антонов

Источник ТАСС уточнил, что уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Решается вопрос об объявлении Мартенса в международный розыск. Также рассматривается возможность избрать в отношении корреспондента меру пресечения заочно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить Мартенса после его слов о возможности «убивать больше русских».

Причиной такой реакции стал вопрос, который Мартенс задал Владимиру Зеленскому во время его совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем: «Скажите нам, европейцам, что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских? Конечно же, больше русских солдат».



Руководство Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало формулировку вопроса Мартенса о «убийстве русских» двусмысленной и выразило сожаление в связи с этим.