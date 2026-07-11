Лукашенко назвал связующее славянские народы звено

  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 41 украинского дрона над регионами России
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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета
    Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    Le Monde: После смены тактики ударов России в Киеве стало хуже, чем в Харькове
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400
    В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ
    Умер народный артист России Юрий Смирнов
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    9 комментариев
    11 июля 2026, 23:11 • Новости дня

    Лукашенко назвал связующее славянские народы звено

    Лукашенко: Славянские народы не смогут существовать без деревни

    Лукашенко назвал связующее славянские народы звено
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») поделился своим видением того, что является основой культурного кода белорусов и ключом к пониманию самих себя.

    «Купалье – один из самых народных праздников. Обряды, песни, ремесла – основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом и нацией. Получаем ответ на важные вопросы: кто я и какого рода», – приводит его слова БЕЛТА.

    Лукашенко подчеркнул, что праздник в Александрии в том числе семейный, на нем много совсем юных гостей с родителями, которым тоже интересно, кто станет победителем семейного проекта «Властелин села».

    «Это большая радость, видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле. И государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут», – подытожил Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко назвал Белоруссию и Россию союзниками по духу. Лукашенко назвал Белоруссию центром Европы. Лукашенко заявил о неминуемом воссоединении россиян, белорусов и украинцев.


    11 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Граждане Украины и Эстонии помочились на церковь в Тбилиси
    Граждане Украины и Эстонии помочились на церковь в Тбилиси
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Гражданин Эстонии оштрафован грузинской полицией за то, что помочился на церковь в центре Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Видео с осквернением церкви туристом попало в соцсети и вызвало негативный резонанс.

    Правоохранительные органы Грузии идентифицировали вандала и оштрафовали его, при этом сумма штрафа не называется, сообщила телекомпания PosTV в субботу.

    Между тем, грузинская журналистка Лиза Гегечкори уточнила в социальных сетях, что оштрафованы двое мужчин, которые мочились на церковь, – это граждане Эстонии и Украины.

    Она отметила, что грузинская радикальная оппозиция до идентификации нарушителей порядка заявляла, что церковь якобы осквернили туристы из России.

    «Вранье и популизм – отличительная особенность (оппозиционного) «Единого национального движения», – подчеркнула журналистка.

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    11 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

    Фидан сообщил о необходимости участия Москвы в переговорах по С-400

    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного сзенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.

    Власти республики продолжают консультации о дальнейшей судьбе зенитных ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Накануне в прессе появилась информация о возможной продаже вооружений одному из государств Персидского залива. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что пока не готов назвать конкретные страны или раскрыть модель урегулирования.

    По словам дипломата, реализация любых договоренностей невозможна без участия российской стороны как изначального поставщика систем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Анкарой по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать российские зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Российские войска поразили три украинских порта

    ВС России поразили логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил

    Российские войска поразили три украинских порта
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу российская армия нанесла удары по портам Черноморск, Южный и Измаил, уничтожив резервуары с горючим и военную инфраструктуру ВСУ на ключевых логистических узлах.

    Вооруженные силы России в ночь на субботу поразили используемые украинскими военными объекты в портах Черноморск, Южный и Измаил, передает Минобороны. Эти порты играют роль важнейших логистических узлов для снабжения ВСУ.

    В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.

    В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали объекты военной промышленности в Киеве. В частности, было поражено предприятие «Аэродрон», занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников большой дальности.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по украинской портовой инфраструктуре.

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    11 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию

    Украинская биатлонистка Журавок переехала в Россию для работы тренером

    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    @ imago sportfotodienst/Imago/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская биатлонистка Юлия Журавок вернулась на историческую родину, устроившись работать наставником в российскую спортивную школу ради спокойного будущего своего ребенка.

    31-летняя биатлонистка с Украины Юлия Журавок переехала в Россию. О смене места жительства она рассказала в соцсетях, пишет ТАСС. В конце мая пресс-служба российской школы «Катай технично» сообщила о назначении 31-летней спортсменки на должность тренера.

    «Сегодня я хочу просто жить, хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях, хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует», – написала биатлонистка.

    Девушка добавила, что сделала осознанный выбор переехать туда, где востребованы ее знания. Она также подчеркнула, что право судить ее имеют лишь те люди, которые поддерживали спортсменку в тяжелые времена. Журавок напомнила, что родилась в кузбасском городе Анжеро-Судженск.

    За свою карьеру в составе сборной Украины биатлонистка стала чемпионкой Европы 2018 года в смешанной эстафете. Кроме того, она завоевала бронзовую медаль мирового первенства 2017 года в аналогичной дисциплине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская прыгунья в воду София Лыскун приняла российское гражданство. Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Юлий Лаврухин переехал в Белоруссию. Член украинской сборной по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию.

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    11 июля 2026, 09:59 • Новости дня
    Иностранцы напали на женщину-контролера в московском автобусе
    Иностранцы напали на женщину-контролера в московском автобусе
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Проверка билетов в столичном автобусе обернулась избиением женщины-контролера и вступившегося за нее пассажира, после чего нападавшие попытались сбежать за границу.

    Инцидент произошел в общественном транспорте на Новослободской улице, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Мои коллеги из столичной полиции задержали двух иностранцев, подозреваемых в хулиганских действиях по отношению к женщине-контролеру и попытавшемуся ей помочь пассажиру», – заявила она.

    По данным следствия, 28-летняя сотрудница выявила безбилетника, который попытался покинуть салон. В этот момент с остановки забежал другой мужчина и ударил женщину по затылку. Затем злоумышленник избил пассажира, пришедшего на помощь контролеру, после чего оба нарушителя скрылись.

    В результате происшествия проверяющая получила телесные повреждения. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое иностранных граждан в возрасте 20 и 23 лет.

    Молодых людей задержали в Оренбургской области при попытке покинуть территорию России. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние три года 15 безбилетников получили реальные сроки за нападения на контролеров в столичном транспорте.

    В феврале число подобных конфликтов возросло на фоне увеличения штрафа за неоплаченный проезд.

    В ноябре прошлого года суд назначил пассажиру автобуса два года условного лишения свободы за применение силы к инспекторам.

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    11 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    В США назвали причину украинского конфликта

    American Conservative назвала расширение НАТО причиной конфликта на Украине

    В США назвали причину украинского конфликта
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликта на Украине можно было избежать, если бы НАТО не расширялась на восток, а Киев придерживался Минских договоренностей, пишет американская газета American Conservative.

    Украинского конфликта можно было избежать, если бы НАТО не расширялась на восток, а Киев придерживался Минских договоренностей, передают «Вести» со ссылкой на американскую газету American Conservative.

    «НАТО могла бы согласиться сдержать свое обещание и не расширяться на Украину. Украина и ее западные партнеры могли бы использовать Минские соглашения как путь к миру и реализовать их вместо того, чтобы воспользоваться ими как возможностью для вооружения к войне», – говорится в статье.

    Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами. Однако, по его словам, Киев уже упустил шанс выйти из ситуации с минимальными потерями, который предоставлялся в апреле 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин допустил возможность предотвращения украинского конфликта при отказе НАТО от расширения.

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    11 июля 2026, 19:04 • Новости дня
    Le Monde: После смены тактики ударов России в Киеве стало хуже, чем в Харькове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия сменила тактику ударов по объектам ВСУ, а украинская система ПВО не в состоянии сбивать российские баллистические ракеты, что привело к ухудшению обстановки в Киеве, пишут западные СМИ.

    С 24 мая украинская столица почти непрерывно подвергается атакам, а эффективность местной ПВО значительно снизилась. В ночь на 6 июля и утром 11 июля украинские силы ПВО не сбили ни одной ракеты, пишет французское издание Le Monde со ссылкой на западные дипломатические источники и данные украинского военного командования.

    По словам местных жителей, ситуация в украинской столице ухудшилась. «Стало хуже, чем в Харькове», – приводит издание слова местной жительницы.

    Серьезным вызовом для украинской ПВО стали новые российские реактивные беспилотники «Герань». В Воздушных силах ВСУ отмечают, что эти аппараты на данный момент составляют «от 25 до 30%» от всего числа применяемых Москвой ударных дронов.

    Кроме того российская армия изменила сам принцип построения атак, отмечает газета. Раньше удары распределялись по времени, теперь же ставка делается на максимальное насыщение и, соответственно, перегрузку систем ПВО.

    Как отмечал в субботу военный эксперт Василий Дандыкин, «мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы ПВО не смогли сбить баллистические ракеты 11 июля.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК в Киеве.

    Российская армия также поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    11 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары высокоточным оружием по объектам в Киеве и Одесской области доказали невозможность защиты военной инфраструктуры Украины с помощью переданных западных систем, сообщили в Минобороны.

    Недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения, сообщает Минобороны в Max.

    Войска наносят результативные удары ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Это позволяет гарантированно преодолевать комплексы противоракетной обороны, которые западные страны передали Киеву.

    Особое внимание уделяется уничтожению критически важной инфраструктуры. Эффективные групповые удары приходятся по морским портам и транспортным судам, используемым для доставки иностранной военной техники. При этом поражаются даже те объекты, которые находятся под плотным прикрытием систем противовоздушной обороны.

    В субботу успешному огневому воздействию подверглись два предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице. Кроме того, серьезный урон нанесен портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти действия полностью подтверждают возможность российских сил беспрепятственно ликвидировать любые назначенные цели на всей территории противника, заключили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали предприятия военной промышленности в Киеве.

    Высокоточное оружие уничтожило киевские мощности по выпуску беспилотников.

    Российская армия поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    11 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за участия в украинском конфликте страны НАТО не сумели создать армию, способную противостоять российским войскам, пишет Daily Telegraph.

    Масштабная помощь Киеву привела к истощению западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Telegraph. По мнению британских журналистов, планы по усилению блока пошли прахом. «НАТО оказалась вовлеченной в прокси-конфликт с Россией, что вынуждает альянс перенаправлять ценные военные ресурсы – финансовые и материальные – на Украину, которая превратилась в гигантскую печь, которая поглощает все, что в нее поступает, не продвигая при этом выгодную ситуацию по отношению к России», – отмечается в публикации.

    В результате внутри альянса, включая США, не осталось ни одной национальной армии, способной одержать победу над противником уровня России на современном поле боя. Авторы материала подчеркнули, что главная задача блока заключалась в создании передовых вооруженных сил, однако в этом вопросе организация потерпела полный крах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Североатлантического альянса запланировало задвинуть украинский вопрос на второй план в ходе саммита в Турции.

    Британский журнал Economist констатировал фактическую смерть амбиций Киева по вступлению в военный блок.

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    11 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева

    Украинский эксперт Братчук: Россия сократила подлетное время ракет до Киева

    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России разместили оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» в приграничных районах, что позволило существенно ускорить нанесение ударов по целям в Киеве. Об этом сообщил украинский эксперт Сергей Братчук.

    «У баллистических ракет чрезвычайно высокая скорость. (...) Поэтому время подлета теперь [составляет] около трех минут», – заявил специалист изданию «Страна.ua», передает Lenta.ru.

    По его словам, пусковые установки якобы развернуты на территории Брянской области. Из-за такого маневра российские войска смогли нанести удар по Киеву еще до срабатывания системы воздушной тревоги, поскольку комплексы предупреждения не успели своевременно отреагировать на запуск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли групповые удары по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    Украинские военные не перехватили российские баллистические ракеты во время недавнего массированного налета.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о применении комплексов «Искандер» для поражения украинских промышленных объектов.

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    11 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины

    Военный эксперт Дандыкин рассказал о разрушении южного логистического плеча ВСУ

    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уничтожение резервуаров с горюче-смазочными материалами ослабляет южный фланг противника вплоть до стыка с Донецким направлением. Российские удары приводят к уничтожению распределенной военной промышленности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием по нескольким портам Украины и предприятиям ВПК в Киеве.

    «Удар в том числе пришелся сразу по трем ключевым точкам – Измаил, Южный, и одесский узел, включая Черноморск. Это целенаправленное разрушение южного логистического плеча противника. Уничтожение резервуаров с горюче-смазочными материалами – это крайне болезненный момент. Не нужно верить в сказки, что это топливо только для катеров или портовых кранов. От этих терминалов запитан весь южный фланг противника вплоть до стыка с Донецким направлением. По сути, это единый топливный хаб, и выбивание этих запасов напрямую сказывается на подвижности механизированных бригад ВСУ», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его оценке, противник сейчас и так скупо применяет тяжелую технику, танки практически не видно в значимых количествах, и одна из причин как раз в нарушенной логистике ГСМ.

    «Если все эти емкости выгорают, если уничтожаются насосные станции и заправочная инфраструктура, это создает колоссальные проблемы на земле. С ведрами к танку не набегаешься. Много говорят о наших сложностях, но у врага проблемы, поверьте, не меньшие, особенно когда системно уничтожаются топливные емкости. Эффект от таких ударов накопительный: проведя ночную атаку, мы оставляем технику без горючего на дни и недели вперед», – пояснил собеседник.

    Кроме того, южный фланг противника снабжается как раз через эти порты. «Пока мы не перережем логистику, идущую через Румынию и Одесскую область, угроза для Крыма и наших новых регионов будет сохраняться. Там готовят диверсантов, там обосновались иностранные специалисты, в том числе в Очакове», – отметил спикер.

    Удары по портам разрушают логистические цепочки военного импорта. «То, что ВСУ используют зерновые коридоры как прикрытие, – это уже давно не секрет. Суда ходят туда-обратно в разном исполнении, и часто их используют как платформы для запуска беспилотников или как транспорт для военных грузов. Мы в свое время проявили добрую волю, обеспечивая «зерновую сделку», но ничего хорошего из этой благотворительности не вышло. Аграрный экспорт приносит Украине миллиарды долларов в бюджет, на которые, собственно, и финансируется война», – подчеркнул Дандыкин.

    Поэтому наносить удары в моменты погрузки-разгрузки, нарушать логистические цепочки – это абсолютно правильное решение. «Раз уж пресс-секретарь президента прямо заявил, что конфликт перешел в стадию войны, то и действовать надо соответствующе. Церемониться с военной инфраструктурой в портах, замаскированной под гражданскую, больше не следует», – добавил спикер.

    Эксперт выразил надежду на то, что эти удары России – не разовый акт возмездия или устрашения, а начало системной кампании по уничтожению распределенной военной промышленности Украины. «По-другому просто не получается. Мы не можем сидеть и ждать новых ударов по нашим городам вроде Таганрога, давая врагу повод и возможность. Нужно бить постоянно», – считает Дандыкин.

    В перспективе, полагает эксперт, к работе должна подключаться авиация с корректируемыми бомбами крупного калибра. «Одна трехтонная бомба может сделать то, на что требуется потратить десяток ракет. Возможно, пока это далековато, но для создания реальной зоны безопасности, о которой говорил президент, на южном направлении придется действовать решительно, чтобы идти в Крым было просто некому и не на чем», – считает собеседник.

    Что касается номенклатуры вооружений, которая применялась этой ночью в ходе удара, то «здесь четко прослеживается комбинированный, комплексный подход». «Судя по географии и специфике целей, работа шла эшелонировано. Основу удара, на мой взгляд, составили крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это надежные и точные изделия, способные преодолевать серьезные расстояния. Но гвоздем программы, безусловно, стала баллистика. Против современных баллистических ракет, которые мы сейчас применяем, ПВО врага, по сути, бессильна. Именно баллистика обеспечивает гарантированное поражение заглубленных или хорошо защищенных объектов – тех самых складов и цехов», – пояснил Дандыкин.

    Плюс активно работали ударные беспилотники. «Сейчас уже сложно говорить просто о «Геранях» в базовом исполнении. С высокой вероятностью применялись модернизированные версии, возможно, даже реактивные, скоростные дроны, которые стали неприятным сюрпризом. То есть мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре. Работали всем спектром – и воздушного, и наземного базирования», – рассказал эксперт.

    В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности на Украине. Как сообщили в Минобороны, ударам подверглась портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле.

    В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.

    В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

    В результате ударов по целям в Киеве были поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. В частности, было поражено промышленное предприятие «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

    Кроме того, удар пришелся по предприятию ЧАО «Фанплит», где осуществляются сборка и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2». Предприятие было замаскировано под мебельную фабрику.

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    11 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва с разочарованием восприняла отсутствие реакции сербской стороны на поведение спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД говорится: «Мы неоднократно говорили о том, что представители киевского режима не упускают малейшей возможности, чтобы превратить любое мероприятие в антироссийский бенефис».

    Дипломат добавила, что украинский политик максимально злоупотребил предоставленной трибуной. По ее словам, он попытался сделать враждебную пропаганду главной темой прошедшего в Белграде мероприятия.

    «Лицемерно выставляя Украину невинной жертвой «комплексной российской агрессии», он (Стефанчук) попытался переложить бремя ответственности за все те увечья и раны, которые неонацистский режим нанёс некогда процветавшей республике, на Россию. Обвинял нас в «порабощении восточноевропейцев», противодействии их европейской мечте. Отдельно прошёлся по нашим связям с Белградом: дескать, нечего сербам оглядываться на русских с позиции «младшего брата», – пояснила Захарова.

    Представитель министерства констатировала отсутствие должного ответа со стороны принимающей стороны. При этом она выразила уверенность, что общественность Сербии прекрасно понимает истинную суть нынешних руководителей на Украине, уничтожающих собственную страну по указке Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил об исключении русского языка из перечня защищаемых на Украине.

    Захарова ранее обвинила Владимира Зеленского в равнодушии к собственным гражданам.

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    11 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Экс-депутат парламента Британии убита после выступления на телевидении

    Британского экс-депутата Энн Уиддикомб убили после эфира на стриминговом сервисе

    Экс-депутат парламента Британии убита после выступления на телевидении
    @ ADAM VAUGHAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело 78-летнего консервативного политика Энн Уиддикомб обнаружили в ее доме в английской деревне на следующий день после последнего публичного выступления.

    Бывший депутат Палаты общин британского парламента 78-летняя Энн Уиддикомб стала жертвой преступления. Женщина перестала выходить на связь днем 8 июля, не появившись в запланированном эфире телеканала Channel 5, передает ТАСС.

    Полиция графств Девон и Корнуолл начала расследование. «Мы полагаем, что нападение произошло в среду, 8 июля, примерно в 12:30 (14.30 мск). Наше расследование продвигается быстрыми темпами, мы ведем поиск подозреваемого, коим, предположительно, является белый мужчина», – заявили в ведомстве.

    Медики нашли погибшую 9 июля в ее доме на юго-западе Англии. Вечером 10 июля правоохранители задержали подозреваемого, однако утром следующего дня его отпустили. Мужчина больше не является фигурантом дела.

    Уиддикомб заседала в парламенте Британии с 1987 по 2010 год. В правительстве Джона Мейджора в 1990-е годы она занимала посты замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел. Политик выступала за выход Британии из Евросоюза, выступала за восстановление смертной казни для убийц и жестко критиковала пропаганду движения ЛГБТ в школах (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

    Кроме политической деятельности, Уиддикомб писала еженедельные колонки в газете Daily Express, участвовала в различных телешоу и театральных постановках. Ее последним эфиром стало выступление 8 июля в новостном шоу на стриминговом сервисе Talk, где обсуждалось решение лидера партии Reform UK Найджела Фаража сложить с себя депутатские полномочия для довыборов в округе Клактон на востоке Англии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж объявил об уходе из парламента для участия в довыборах. В мае эта политическая сила одержала победу на британских муниципальных выборах. Позже представители партии отказались возвращать украинские флаги на здания местных советов

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    11 июля 2026, 19:47 • Новости дня
    Умер народный артист России Юрий Смирнов

    Актер Театра на Таганке Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Известный российский актер, народный артист РФ Юрий Смирнов ушел из жизни на 88-м году жизни.

    Народный артист России, актер труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет, передает ТАСС. О кончине известного деятеля искусств сообщил представитель культурного учреждения.

    «Ушел из жизни действующий артист нашего театра Юрий Смирнов. Обстоятельства уточняются. Ему было 87 лет», – рассказала собеседница агентства.

    Смирнов до последнего выходил на сцену, на август был запланирован спектакль, где он был задействован.

    «Никто не мог этого ожидать. Для нас это было внезапно. Юрий Николаевич умер у себя дома», – сообщили в театре.

    Ранее на 60-м году жизни умер актер Мастерской Петра Фоменко Евгений Калинцев.

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    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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