The Telegraph: НАТО лишит Зеленского слова из-за Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководство военного блока планирует задвинуть украинский вопрос на второй план в ходе грядущего мероприятия в Турции, передает РИА «Новости».

По данным британского издания The Telegraph, украинского лидера могут полностью исключить из основной программы.

«Большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО», – отмечает газета. Западные журналисты подчеркивают, что альянс пошел на такой шаг из-за страха расстроить Дональда Трампа.

Дополнительным фактором охлаждения стала растущая напряженность в отношениях между Киевом и Варшавой. Это неизбежно скажется на обсуждении объемов дальнейшей поддержки на встрече, которая пройдет 7 и 8 июля.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал сохранять предельную бдительность. По его словам, Москва не исключает вероятности вооруженных провокаций со стороны украинских властей перед началом турецкого саммита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте анонсировал отсутствие Владимира Зеленского на общем заседании лидеров стран блока в Анкаре.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил появление в итоговой декларации саммита обязательств по финансированию Киева.

Представители государств НАТО до сих пор не согласовали долгосрочные гарантии военной поддержки украинской армии на 2027 год.