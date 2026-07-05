Штраф за езду без номеров в 2026 году: размер взыскания и перечень законных исключений

Можно ли ездить без номеров

Езда без номеров разрешена только в один период - между приобретением транспортного средства и его постановкой на учёт. Согласно действующим правилам регистрации, собственник обязан зарегистрировать автомобиль в течение 10 суток с момента приобретения. В этот срок управление новой машиной без государственных знаков не образует состава нарушения.

Для транспортных средств, прошедших таможенное оформление, предусмотрен отдельный порядок: при наличии транзитных номеров допускается передвижение в течение 30 суток. При себе водителю необходимо иметь договор купли-продажи или иной документ, подтверждающий дату приобретения, чтобы предъявить его инспектору.

В остальных случаях вопрос «можно ли ездить» решается однозначно - нельзя. Управление без знаков недопустимо в следующих ситуациях:

автомобиль приобретён с рук и уже имеет регистрационные знаки - управлять без них нельзя ни одного дня;

с момента приобретения прошло более 10 суток, а машина не поставлена на учёт;

в пути утрачен хотя бы один из двух знаков.

Рекомендуется доставлять незарегистрированный автомобиль к месту регистрации или хранения эвакуатором: это исключает основания для привлечения к ответственности.

Штраф за езду без номеров: размер и санкции

Ответственность за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков установлена частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Согласно норме, штраф составляет 5 000 рублей либо лишение права управления на срок от одного до трёх месяцев. Конкретную меру выбирает суд или должностное лицо с учётом обстоятельств дела. При этом лишение прав вправе назначить только суд; должностное лицо ограничивается штрафом.

К этой же части статьи отнесены случаи, когда знаки установлены не на предусмотренных для этого местах, например под лобовым стеклом или в багажнике, а также случаи управления с применением материалов, затрудняющих идентификацию. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда, отсутствие даже одного знака влечёт ответственность наравне с отсутствием обоих.

Необходимо учитывать, что лишение прав возможно уже при первом нарушении, поэтому ссылка на «незначительность» отсутствия номеров на практике от наказания не освобождает.

Отсутствие регистрации и отсутствие номеров: в чём разница

Эти два нарушения квалифицируются по разным статьям, и санкции по ним могут применяться одновременно. Управление незарегистрированным транспортным средством наказывается по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ штрафом от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение в течение года влечёт штраф 5 000 рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев согласно части 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ.

Отдельно собственник может быть привлечён за нарушение правил регистрации по статье 19.22 КоАП РФ: штраф для граждан составляет от 1 500 до 2 000 рублей. При просрочке постановки на учёт санкции применяются сразу по нескольким статьям. Так, при выезде на незарегистрированной машине без знаков после истечения 10 суток водителю одновременно грозят:

штраф 500–800 рублей за управление незарегистрированным транспортным средством (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ);

штраф 5 000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца за отсутствие номеров (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ);

штраф 1 500–2 000 рублей за нарушение правил регистрации (ст. 19.22 КоАП РФ).

Покупка автомобиля с рук: когда «десятидневка» не действует

Десятидневный срок освобождает от ответственности только за отсутствие регистрации, но не за отсутствие установленных знаков. Если автомобиль приобретён с рук и на нём уже есть выданные ранее регистрационные знаки, управлять им без этих знаков нельзя ни одного дня, даже в пределах 10 суток. Льгота распространяется на новые машины, которые продаются без знаков, а не на подержанные.

Отдельную опасность представляет ситуация, когда прежний владелец снял автомобиль с учёта, а знаки остались на месте. С момента прекращения регистрации такие знаки считаются подложными, а их использование квалифицируется по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ - лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев. Ссылка на свежий договор купли-продажи в этом случае от ответственности не освобождает.

Перед поездкой на приобретённом с рук автомобиле рекомендуется убедиться, что он не снят прежним собственником с регистрационного учёта, а установленные знаки соответствуют документам.

Нечитаемые, грязные и неправильно установленные знаки

Часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ предусматривает предупреждение или штраф 500 рублей за управление с нечитаемыми, нестандартными или неправильно установленными знаками. Знак считается нечитаемым, если с расстояния 20 метров невозможно различить хотя бы один символ: ночью - на заднем знаке, днём - на переднем или заднем.

Если загрязнение вызвано погодными условиями, инспектор вправе ограничиться устным замечанием, сославшись на малозначительность по статье 2.9 КоАП РФ. Однако если осадков нет, а знак залеплен грязью или снегом, наказание применяется на общих основаниях.

Рекомендуется очищать знаки перед поездкой и в пути при ухудшении погоды - это снимает основания для претензий со стороны инспектора.

Сокрытие и подложные номера

С 14 октября 2024 года статья 12.2 КоАП РФ дополнена частью 2.1. Согласно ей, за использование специальных устройств - шторок, рамок-«перевёртышей», плёнок, скрывающих или видоизменяющих знаки, - предусмотрено лишение права управления на срок от одного года до полутора лет с конфискацией устройства. Денежный штраф в этом случае не назначается.

Сокрытие знаков подручными средствами - бумагой, грязью, снегом, листвой - квалифицируется по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ и влечёт штраф 5 000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца. Подложные знаки наказываются строже:

установка подложных знаков (ч. 3 ст. 12.2 КоАП РФ): для граждан - 2 500 рублей; для должностных лиц - 15 000–20 000 рублей; для юридических лиц - 400 000–500 000 рублей;

управление транспортным средством с подложными знаками (ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ) - лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев;

изготовление или подделка знаков с целью сбыта или эксплуатации - уголовная ответственность по статье 326 УК РФ.

Необходимо учитывать, что квалифицировать сокрытие или подлог вправе только сотрудник Госавтоинспекции при остановке; автоматические камеры такие нарушения не фиксируют.

Повторная езда без номеров

Повторное управление без государственных знаков по части 5 статьи 12.2 КоАП РФ влечёт лишение права управления на срок от 12 до 18 месяцев. Денежная альтернатива в этом случае не предусмотрена. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию, составляет один год со дня исполнения предыдущего постановления согласно статье 4.6 КоАП РФ.

Утеря номера в пути: что делать

Если в дороге утрачен один или оба знака, дальнейшее движение образует состав нарушения по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ независимо от причины утери. Эксплуатацию автомобиля в такой ситуации необходимо прекратить и восстановить знаки. Сделать это можно двумя способами:

получить дубликаты в специализированной организации, изготавливающей знаки, без обращения в ГИБДД, если регистрационные данные не меняются;

обратиться в подразделение Госавтоинспекции для получения новых знаков с внесением изменений в регистрационные данные.

До изготовления нового комплекта от поездок рекомендуется воздержаться; перемещение автомобиля в этом случае возможно только эвакуатором.

Эвакуация на штрафстоянку

Задержание транспортного средства не предусмотрено статьёй 12.2 КоАП РФ в качестве самостоятельной меры. Однако на практике автомобиль без знаков или с нечитаемыми знаками может быть помещён на специализированную стоянку. Например, в Москве эвакуация таких машин применяется с 2017 года.

Помимо штрафа, водитель оплачивает перемещение и хранение автомобиля по региональным тарифам. Необходимо учитывать, что перевозка автомобиля без номеров на буксире также может быть признана нарушением: законный способ транспортировки в этом случае один - эвакуатор.

Фиксация нарушения: камеры и рейды

Автоматические камеры штрафы за отсутствие, сокрытие или подлог знаков не выписывают: при нечитаемом или отсутствующем номере комплекс не идентифицирует автомобиль. Квалифицировать такие нарушения вправе только инспектор при остановке, а данные камер могут использоваться для розыска транспортного средства.

Выявление скрытых и нечитаемых знаков ведётся в рамках адресных рейдов, в том числе на платных трассах - ЦКАД и М-12 «Восток». По их итогам постановления выносятся по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Необходимо учитывать, что специальные средства для имитации загрязнения инспекторы распознают, а равномерность загрязнения оценивается с учётом погодных условий.

Как обжаловать штраф за езду без номеров

Постановление по делу можно обжаловать в течение 10 суток со дня вручения его копии согласно статье 30.3 КоАП РФ. Жалоба подаётся в вышестоящее подразделение Госавтоинспекции или в районный суд; государственная пошлина не взимается. На рассмотрение отводится 10 дней.

Если водитель остановлен в пределах 10 суток после покупки нового автомобиля и при себе имеется договор купли-продажи, штраф за отсутствие номеров подлежит отмене. Для подтверждения позиции рекомендуется:

сохранять договор купли-продажи с указанием даты приобретения;

вести фото- или видеосъёмку при осмотре автомобиля инспектором;

при утере знака в пути зафиксировать обстоятельства, например повреждённое крепление.

Необходимо учитывать, что многократное предъявление договоров купли-продажи с «открытой» датой для повторного использования десятидневного срока расценивается как злоупотребление и основанием для отмены штрафа не является.

Оплата штрафа и скидка

С 1 января 2025 года изменён порядок льготной оплаты в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2024 года № 490-ФЗ. Скидка при своевременной оплате составляет 25% вместо прежних 50%, а срок для её применения увеличен до 30 суток с момента вынесения постановления. Скидка распространяется на большинство нарушений главы 12 КоАП РФ, за исключением грубых, перечисленных в части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ.

Общий срок добровольной оплаты составляет 60 суток после вступления постановления в силу. За неуплату в установленный срок статья 20.25 КоАП РФ предусматривает удвоение суммы (но не менее 1 000 рублей), обязательные работы либо административный арест на срок до 15 суток.

Рекомендуется отслеживать статус постановления на портале «Госуслуги»: при оплате в первые 30 суток сумма уменьшается автоматически.