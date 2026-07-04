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    4 июля 2026, 16:10 • Справки

    Образовательный кредит с господдержкой в 2026 году: условия и порядок оформления

    Образовательный кредит с господдержкой в 2026 году: условия и порядок оформления
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Государство субсидирует значительную часть процентов по займам на оплату обучения в колледжах и вузах, снижая финансовую нагрузку на студентов и их семьи. Кто вправе оформить льготный заём, на каких условиях он выдаётся, как изменилась программа и какова процедура получения такого кредита?

    Что такое образовательный кредит с господдержкой

    Образовательный кредит с господдержкой - это целевой заём на оплату обучения по программам среднего профессионального и высшего образования. Заёмщик платит банку по фиксированной ставке 3% годовых, а разницу с рыночной ставкой компенсирует государство. По действующим правилам бюджет покрывает свыше 70% начисленных процентов.

    Программа реализуется в соответствии со статьёй 104 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». С 1 декабря 2025 года порядок предоставления поддержки определяется Положением, утверждённым постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2025 г. № 1824, которое заменило ранее действовавшие правила 2020 года.

    Кредит носит строго целевой характер: средства перечисляются напрямую образовательной организации, а не выдаются заёмщику на руки. Перечисление происходит траншами - по семестрам, учебным годам либо за весь период обучения.

    Программа востребована: Сбербанк участвует в ней с 2010 года и за весь период оформил около 296 тыс. образовательных кредитов с господдержкой, из которых свыше 274 тыс. договоров остаются действующими. Только за 2024 год банк заключил 75 тыс. договоров на обучение по программам высшего образования и 23 тыс. - по программам среднего профессионального образования.

    Необходимо учитывать: займы под названием «образовательный кредит» без господдержки также присутствуют на рынке, но представляют собой обычные потребительские кредиты по рыночной ставке. Перед подписанием договора следует уточнить, входит ли продукт в государственную программу.

    Кто имеет право на получение

    Оформить кредит может только сам обучающийся - гражданин Российской Федерации. Договор не оформляется на родителей или иных лиц. Подтверждение трудоустройства, справка о доходах и поручительство не требуются.

    Основные требования к заёмщику:

    • гражданство Российской Федерации;

    • возраст от 14 лет; для заёмщиков от 14 до 18 лет обязательно письменное согласие родителей или законных представителей;

    • верхняя возрастная граница, как правило, составляет 75 лет и зависит от конкретного банка;

    • зачисление или поступление в образовательную организацию, имеющую государственную лицензию и аккредитацию.

    Кредит допускается оформить как абитуриенту - до начала обучения, так и студенту, которому не хватает средств на продолжение учёбы. Поддержка распространяется в том числе на второе и последующее высшее образование; ограничений по этому критерию не установлено.

    Рекомендуется заранее проверить лицензию и аккредитацию учебного заведения на официальном сайте Рособрнадзора: при отсутствии действующей аккредитации банк вправе отказать в выдаче льготного кредита.

    Ключевые параметры программы в 2026 году:

    • процентная ставка для заёмщика - фиксированные 3% годовых на весь срок действия договора;

    • сумма основного кредита - до 100% стоимости обучения;

    • срок погашения основного долга - до 15 лет (180 месяцев) после окончания льготного периода;

    • залог, поручительство и подтверждение дохода не требуются;

    • досрочное погашение допускается без комиссий и ограничений.

    Дополнительно к основному кредиту заёмщик может оформить сопутствующий кредит - на проживание, питание, приобретение учебной литературы и иные бытовые нужды. Его предельный размер ограничен 12 прожиточными минимумами в год в расчёте на душу населения (если региональный прожиточный минимум ниже федерального, лимит считается по федеральному).

    Досрочное погашение - полное или частичное - допускается в любой момент без комиссий и штрафов на основании статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ. О намерении внести досрочный платёж банк, как правило, требуется уведомить не менее чем за 30 дней, если договором не установлен меньший срок.

    Полное досрочное погашение во время обучения закрывает кредитную линию, и для оплаты следующих семестров кредит придётся оформлять заново. Чтобы сохранить доступ к лимиту, средства целесообразно вносить частично.

    При удорожании обучения необходимо своевременно обратиться в банк для пересчёта и выделения дополнительных средств. При отсутствии обращения часть стоимости придётся оплачивать самостоятельно.

    Как устроен льготный период и график платежей

    Льготный период включает весь срок обучения и дополнительно 9 месяцев после его завершения. Этот период предусмотрен для трудоустройства выпускника до начала погашения основного долга.

    В течение льготного периода основной долг («тело» кредита) не выплачивается, а проценты погашаются по нарастающей схеме:

    • первый год обучения - 40% начисленных процентов;

    • второй год обучения - 60% начисленных процентов;

    • третий и последующие годы, включая 9 месяцев после выпуска, - 100% начисленных процентов.

    По окончании льготного периода начинается погашение основного долга и оставшейся части процентов. Платёж в этот период становится максимальным, поскольку включает обе составляющие.

    Льготный период может быть продлён при оформлении академического отпуска, призыве на военную службу или уходе в отпуск по уходу за ребёнком. Для продления в банк предоставляется подтверждающий документ, например приказ об академическом отпуске.

    Рекомендуется заранее рассчитать ежемесячный платёж после окончания льготного периода через калькулятор банка: переход к полной выплате основного долга существенно увеличивает финансовую нагрузку.

    Что изменилось с 1 декабря 2025 года

    С 1 декабря 2025 года вступило в силу новое Положение о господдержке образовательного кредитования (постановление Правительства РФ от 17 ноября 2025 г. № 1824). Основанием для изменений стал закон, наделивший Правительство правом определять условия льготного кредитования; он был подписан 23 мая 2025 года.

    Ключевое нововведение: льготная ставка 3% сохраняется только при обучении по специальностям и направлениям из перечня, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2025 г. № 3326-р. По остальным направлениям банки устанавливают собственные, рыночные условия без субсидии.

    В перечень приоритетных включены профессии и направления, отвечающие задачам технологической независимости и технологического лидерства страны, в том числе в сферах:

    • строительства;

    • информационной безопасности;

    • энергетики;

    • машиностроения;

    • транспорта;

    • здравоохранения.

    Сама ставка 3% и базовая логика программы (льготный период, отсрочка по основному долгу) сохранены. Кредитные договоры, заключённые до 1 декабря 2025 года по прежним правилам, продолжают действовать на прежних условиях до полного исполнения обязательств.

    В каких банках можно оформить

    Льготный образовательный кредит выдают только банки, заключившие с Минобрнауки России соглашение об участии в государственной программе. По состоянию на 2026 год это Сбербанк, Т-Банк и Алмазэргиэнбанк (АЭБ). Прочие банки могут предлагать образовательные кредиты, однако без господдержки и по рыночной ставке.

    Подать заявку можно на сайте банка, в мобильном приложении или в отделении. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная, дистанционная), как правило, не влияет на возможность получения кредита, однако конкретные условия следует уточнять в выбранном банке.

    Какие документы необходимы

    Пакет документов для оформления льготного кредита минимален. В базовый перечень входят:

    • паспорт гражданина РФ с отметкой о постоянной регистрации;

    • СНИЛС;

    • договор с образовательной организацией об оказании платных образовательных услуг;

    • счёт или квитанция на оплату обучения;

    • справка о временной регистрации - при проживании не по месту постоянной регистрации.

    Для несовершеннолетних заёмщиков дополнительно потребуются свидетельство о рождении, паспорт законного представителя и его письменное согласие на оформление кредита.

    Алгоритм действий для заявителя

    Процедура оформления складывается из нескольких последовательных шагов:

    1. Убедиться, что выбранная специальность входит в перечень приоритетных направлений (распоряжение Правительства РФ № 3326-р).

    2. Проверить наличие у образовательной организации действующей лицензии и государственной аккредитации на сайте Рособрнадзора.

    3. Заключить с образовательной организацией договор об оказании платных образовательных услуг и получить счёт на оплату.

    4. Выбрать банк - участник программы и подать заявку онлайн, в приложении или в отделении.

    5. Предоставить пакет документов и подписать кредитный договор.

    6. Дождаться перечисления средств банком напрямую образовательной организации.

    Заявку рассматривают в среднем за 3–5 рабочих дней; при онлайн-оформлении решение может приниматься в течение нескольких минут. Залог, страхование жизни и поручительство для кредита с господдержкой не требуются. Местная регистрация по месту нахождения банка также не нужна.

    Академический отпуск, перевод и переход на новую ступень

    Программа предусматривает гибкие условия при изменении хода обучения. Основные ситуации:

    • академический отпуск, призыв на военную службу или отпуск по уходу за ребёнком - льготный период и срок кредитования продлеваются; продление предоставляется один раз, основание подтверждается документом, например приказом об академическом отпуске;

    • переход на следующую ступень образования (например, из бакалавриата в магистратуру) - кредит можно пролонгировать: в течение трёх месяцев после получения первого диплома следует обратиться в банк и пересмотреть сумму и срок, повторно подавать документы не требуется; пролонгация доступна один раз;

    • перевод в другой российский вуз с государственной аккредитацией - льготные условия сохраняются, банк при необходимости корректирует сумму и срок кредитования.

    В каких случаях поддержка прекращается

    Право на льготные условия сохраняется не во всех ситуациях. Основные случаи изменения или прекращения поддержки:

    • отчисление из учебного заведения - как за неуспеваемость, так и по собственному желанию - влечёт аннулирование льготного периода и ставки 3%; погашению подлежит только фактически использованная часть кредита, а ставка повышается до совокупной, указанной в договоре (по данным на 2026 год - порядка 22% годовых);

    • перевод на бюджетную форму обучения - банк прекращает перечисление средств; погашению подлежит только фактически использованная сумма, льготный период не аннулируется;

    • смерть заёмщика или признание его безвестно отсутствующим - обязательства по кредиту в общем порядке входят в состав наследства и погашаются наследниками в пределах стоимости перешедшего к ним имущества (статья 1175 ГК РФ); при наличии договора страхования жизни задолженность может быть погашена за счёт страховой выплаты.

    При просрочке платежа банк вправе начислить неустойку; её размер фиксируется в кредитном договоре. Условия пересчёта процентов при отчислении также заранее прописываются в договоре.

    Налоговый вычет за обучение

    Заёмщик, оплачивающий обучение за счёт образовательного кредита и имеющий официальный доход, облагаемый НДФЛ, вправе оформить социальный налоговый вычет за обучение. Предельная сумма расходов на собственное обучение, принимаемая к вычету, составляет 150 000 рублей в год, что позволяет вернуть до 19 500 рублей (13% от лимита). При этом 150 000 рублей - общий лимит для большинства социальных вычетов (обучение, лечение и другие).

    Право на вычет имеет именно студент, поскольку кредитный договор и оплата оформлены на него. Родитель в этом случае вычет за такое обучение не получает.

    Рекомендуется сохранять договор с образовательной организацией и платёжные документы: они потребуются для подтверждения расходов при обращении за вычетом.

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