«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.8 комментариев
Названа дата возобновления переговоров Ирана и США
Переговоры Ирана и США решили возобновить 11 июля
Тегеран и Вашингтон продолжат прерванные консультации по иранскому ядерному досье и снятию санкций на территории Пакистана в середине июля.
Очередной раунд дипломатических контактов между иранской и американской делегациями состоится 11 июля, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Hadath.
Ожидается, что главной площадкой для проведения двусторонней встречи станет Пакистан.
На предстоящих консультациях стороны планируют детально обсудить снятие американских ограничений против исламской республики. Кроме того, в повестку войдут важнейшие вопросы разморозки зарубежных активов страны и детали иранской ядерной программы.
Ранее президент США объявил о предоставлении Тегерану недельной паузы в переговорном процессе. Данное решение было принято американским руководством в связи с похоронами верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания на начало июля.
Иранские вооруженные силы предостерегли западные страны от провокаций в дни траура.
Президенты России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.