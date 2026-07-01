Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США

Галибаф: США полностью сняли морскую блокаду с Ирана

Tекст: Антон Антонов

Отвечая в эфире иранского телевидения на вопрос, сняли ли США блокаду полностью, Галибаф сказал: «Да... вы видели, что Трамп об это объявил, даже 30 дней не прошло [как это предполагалось меморандумом]».

Он подчеркнул, что после отмены ограничений судоходство для иранских торговых судов и танкеров стало свободным и при пересечении Оманского залива для них не возникает никаких препятствий, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана и открытии Ормузского пролива.

Замглавы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи заявил о начале практического снятия морской блокады США и свободном проходе иранских танкеров через международные воды.

Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.