Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?13 комментариев
Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США
Галибаф: США полностью сняли морскую блокаду с Ирана
Морская блокада, ограничивавшая торговое судоходство Ирана, была полностью снята Вашингтоном, сообщил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.
Отвечая в эфире иранского телевидения на вопрос, сняли ли США блокаду полностью, Галибаф сказал: «Да... вы видели, что Трамп об это объявил, даже 30 дней не прошло [как это предполагалось меморандумом]».
Он подчеркнул, что после отмены ограничений судоходство для иранских торговых судов и танкеров стало свободным и при пересечении Оманского залива для них не возникает никаких препятствий, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана и открытии Ормузского пролива.
Замглавы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи заявил о начале практического снятия морской блокады США и свободном проходе иранских танкеров через международные воды.
Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.