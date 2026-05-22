США лишились пятой части дронов MQ-9 Reaper из-за Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американская армия в ходе военной операции против Ирана лишилась почти 20% своего арсенала тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper, передает ТАСС. С конца февраля было уничтожено более 20 таких машин.

Стоимость одного подобного дрона достигает 30 млн долларов. Эти аппараты оснащены мощными камерами и датчиками, а также способны нести ракеты Hellfire и авиабомбы JDAM.

С учетом поврежденных и впоследствии списанных устройств потери Пентагона могут достигать 30 единиц. Общая сумма ущерба оценивается по данным Bloomberg примерно в 1 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе конфликта американские военные потеряли до 24 беспилотников MQ-9 Reaper.

В середине марта количество уничтоженных иранскими ракетами дронов достигло двенадцати единиц.

В конце того же месяца ПВО исламской республики сбила два таких аппарата за пару часов.